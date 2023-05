Norge og Frankrike åpner VM i Stavanger

Europamester Norge og regjerende olympiske mester Frankrike skal spille innledende runder i håndball-VM for kvinner i Stavanger.

Det melder Norges Håndballforbund tirsdag.

VM spilles i Norge, Sverige og Danmark fra 29. november til 17. desember.

Landslaget skal spille i gruppe C og spiller alle kamper fram til semifinalen på norsk jord, gitt at de når så langt. Frankrike spiller i gruppe D.

Hvem Norge og Frankrike møter, og hvordan de andre gruppene kommer til å se ut, bestemmes under trekningen 6. juli.

Turneringens innledende runder spilles i Stavanger, Frederikshavn, Herning, Helsingborg og Göteborg. Hovedrunden går i Trondheim, Göteborg, Herning og Frederikshavn. To kvartfinaler går i Trondheim, mens de andre to spilles i Herning. Semifinaler og finale spilles også i sistnevnte by.

