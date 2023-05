FALT SEKS PLASSER: Celine Borge ramlet ned noen plasser på resultatlistene i LPGA-turneringen i New Jersey, men har muligheten til å spille seg opp og gjøre karrierebeste.

Borge falt seks plasser i New Jersey – kan fortsatt gjøre karrierebeste

Birdiene satt ikke like løst for Celine Borge (24) på dag tre av LPGA-turneringen i Clifton i New Jersey. Golfproffen er på delt 19.-plass før siste runde.

Det er ned seks hakk fra posisjonen hun hadde etter to dager. Borge spilte seg til to birdier, men like mange bogeyer gjorde at Tønsberg-jenta gikk lørdagsrunden på par.

I alt er hun fire slag under par. Seks birdier underveis på andrerunden sendte henne høyt opp på resultatlistene. Med godt spill i avslutningen har Borge gode muligheter for å gjøre karrierebeste på LPGA-touren og ende blant de ti beste.

Hun har en 14.-plass som toppnotering. Den kom i LPGA-debuten i slutten av mars.

Minjee Lee fra Australia leder turneringen i New Jersey. Hun er tolv slag under par og har en tre slags luke til duoen Ryu Hae-ran (Sør-Korea) og Angel Yin (USA).