VANT MARATONKAMP: Beatriz Haddad Maia ga seg aldri i mandagens kamp i Paris.

Brasils Grand Slam-ørkenvandring over – Haddad Maia vant etter episk snuoperasjon

(Beatriz Haddad Maia – Sara Sorribes Tormo 6-7, 6-3, 7-5) Beatriz Haddad Maia skrev brasiliansk tennishistorie i French Open i Paris mandag.

På rødgrusen i den franske hovedstaden ble Haddad Maia den første tennisspilleren fra Brasil på 55 år som spilte seg fram til en Grand Slam-kvartfinale. Hun snudde til 2–1 i sett etter en lang og dramatisk duell mot Sara Sorribes Tormo.

– Jeg er veldig glad og stolt over at jeg ikke ga opp, og det er grunnen til at jeg fortjener denne seieren, sa Haddad Maia.

Det er første gang siden Maria Bueno i 1968 at en spiller fra Brasil kvalifiserer seg for kvartfinale i en av tennisens Gram Slam-turneringer.

Se French Open på MAX, Eurosport Norge og discovery+.

Kampen mellom Haddad Maia og Tormo var over etter tre timer og 51 minutter, noe som gjør den til den tredje lengste kvinnekampen i French Open-turneringens lange historie.

Bare 16 minutter manglet på å ta rekorden som stammer fra franske Virginie Buissons seier mot Noelle van Lottum i 1995.

Haddad Maia møter verdenssyver Ons Jabeur fra Tunisia i kvartfinalen. Den brasilianske spilleren er rangert som nummer 14.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post