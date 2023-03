HOVEDKVARTERET: Det har stormet på Idrettens Hus på Ullevaal stadion den siste tiden.

NIF-konflikten fortsetter: − Svært lite fornøyd

Idrettspresident Berit Kjøll (67) har lagt varslersaken død. Det har ikke nødvendigvis personen det er varslet mot.

Det bekrefter vedkommende overfor VG fredag ettermiddag.

Da hadde det gått to timer siden Berit Kjøll avsluttet en pressekonferanse om den såkalte «varslersaken».

Hun la den betente saken død.

Samtidig understreket hun at varsler - en profilert person i administrasjonen til NIF - ikke hadde gjort galt i å varsle, samt at styremedlemmet det ble varslet på heller ikke gjorde noe galt. Ifølge Kjøll har administrasjonen også handlet korrekt.

Prisen på saken: Per nå 1,1 millioner kroner til ekstern advokathjelp.

«Hva var det egentlig som skjedde?» spurte VG-kommentator Leif Welhaven i en kommentar med tittelen «Idretten er fattigere. Ingen er klokere».

«Idrettspresidenten har mistet garderoben», skrev TV 2s Mina Finstad Berg.

VG var fredag i kontakt med styremedlemmet i NIF som det er varslet mot.

Vedkommende er glad for at dagens avgjørelse i NIF-styret slår fast at personen ikke har brutt arbeidsmiljøloven.

Men:

«Jeg har etterlyst at noen tar ansvar for den omfattende belastningen jeg har blitt utsatt for i over tre måneder. Jeg har formidlet klart til styret at vedtaket ikke plasserer ansvaret der det hører hjemme for at saken har blitt større enn nødvendig» skriver styremedlemmet i en epost til VG.

Vedkommende vil vurdere nøye hvordan hen skal forholde seg til fredagens avgjørelse blant kollegene i NIF-styret.

«Men akkurat nå begrenser jeg meg til å si at jeg er svært lite fornøyd med at det ikke tas ansvar for at saken ble eskalert helt ut av proporsjoner» skriver styremedlemmet.

NIF-TOPP: Idrettspresident Berit Kjøll.

Det er fra før kjent at personen ønsker seg en tydelig beklagelse fra toppledelsen i norsk idrett.

VG har forsøkt å få kontakt med varslerens advokat, men uten hell. Varsleren hevdet seg opprinnelig utsatt for anklager om ordrenekt fra styremedlemmet, i en telefonsamtale som også Berit Kjøll deltok i.

I dag, fredag, ble det altså fastslått at styremedlemmet ikke hadde brutt arbeidsmiljøloven på noen som helst måte.

Berit Kjøll ble på pressekonferansen spurt om reaksjonen til de to involverte personene, og hvordan de skal jobbe sammen fremover:

– Jeg opplever en sterk vilje fra begge om å lukke saken men vi har en jobb å gjøre med å få dette til å bli bra. Men jeg opplever at viljen er sterk. Dette er to gode, sterke ressurser som vi trenger i norsk idrett, svarte idrettspresidenten.