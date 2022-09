TAPTE: Casper Ruud brukte alle knep for å slå Carlos Alcaraz, men spanjolen ble for sterk.

Casper Ruud tapte for 19-åring i US Open-finalen

(Casper Ruud-Carlos Alcaraz 4–6, 6–2, 6–7, 3-6) Unge Carlos Alcaraz (19) ble for sterk for Casper Ruud (23), som tapte sin andre Grand Slam-finale.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Spanjolen er samtidig tidenes yngste verdensener siden rankingen startet i 1973. Ruud blir nummer to.

– Han kommer til kort mot denne rå 19-åringen, sier kommentator Ola Bentzen på TV Norge.

– Tredje sett er nøkkelen. Casper har settballer som han ikke får inn, sier Christer Francke i TV Norge-studio.

– Casper viste høy klasse. Men Alcaraz ga ham ikke sjansen, sier hans kollega Dorthea Faa Hviding.

Ruud spilte finalen i French Open i juni og tapte da i tre strake sett mot Rafael Nadal.

Denne gang var han atskillig nærmere å vinne, og det ble en jevn kamp foran 22.000 tilskuere i Arthur Ashe-arenaen i New York, blant dem mange kjendiser.

Yngst siden Nadal

Alcaraz er den yngste vinneren av en Grand Slam-turnering siden landsmann Rafael Nadal, som to dager etter sin 19-årsdag vant French Open i 2005. Alcaraz er den andre tenåringen i US Open-finalen i «moderne tid». Den første var amerikaneren Pete Sampras for 32 år siden.

VG+ Sport: Se Casper Ruud i Davis Cup på Lillehammer direkte på VG+ Sport fredag og lørdag 16. og 17. september.

De som sagt at Casper Ruud er en kjedelig tennisspiller, bør nok tenke seg om etter denne finalen, der nordmannen - i likhet med Alcaraz - viste hvilke tennisvirtuoser de er.

Carlos Alcaraz brøt Ruuds andre servegame i første sett. Det bruddet skulle bli avgjørende, for begge holdt sine resterende serveess. Det ble 6–4 til spanjolen etter et feiende sett som lovet det beste for fortsettelsen.

I andre sett sto det 3–2 til Ruud og begge hadde holdt servegamene - da nordmannen brøt for første gang i kampen. Han fulgte opp med å øke til 5–2, og brøt nok en gang slik at det ble 6–2 seier.

Carlos Alcaraz åpnet tredje sett med å bryte Ruuds serve, men på 1–2 klarte Norges håp å bryte tilbake, slik at det sto 2–2. Siden klarte begge å vinne servegamene sine, og det ble 6–6.

Tiebreak-kollaps

I tiebreak gikk Alcaraz opp til 4–1 etter å ha vunnet sine to egne server, og så brøt han Ruuds første til 5–1. Spanjolen fortsatte til å knuse Ruud med 7–1 i tiebreak - og dermed ledet han kampen.

I fjerde sett brøt Alcaraz på 3–2 og ledet 4–2 og 5–2. Han hadde to matchballer til å serve inn 6–2 - og den andre satt!

Alcaraz hadde 14 serveess mot Ruuds fire.

Casper Ruud vant semifinalen mot russiske Karen Khatsjanov (26) med 3–1 i sett. I kvartfinalen vant ham i tre strake sett mot italieneren Matteo Berrettini. Alcaraz slo amerikaneren Frances Tiafoe 3–2 i sett i sin semifinale.

US Open har blitt spilt helt siden 1881. Siden 1987 har det kronologisk vært den siste av årets fire Grand Slam-turneringer.

PS: Molla Mallory - født Bjurstedt i Mosvik - vant US Open åtte ganger. Om hvor mange av dem hun vant som norsk statsborger, strides de lærde.