Magnus Carlsen åpnet sterkt i VM i Fischersjakk. Her under fjorårets Norway Chess.

Magnus Carlsen vant sitt første parti i VM: − Han gjorde en veldig stor feil

Magnus Carlsen (31) banket russeren Vladimir Fedosejev (27) i åpningen av VM i Fischersjakk.

– Det var interessant i fire trekk. Så gjorde han en veldig stor feil, sier Carlsen til NRK rett etter partiet i Reykjavik.

– Dermed mistet han alt av utvikling, og det ble vanskelig for ham å redde det, fortsetter nordmannen etter å ha vunnet med hvitt. Det tok bare 25 trekk.

Senere i kveld møtes de igjen - da skal Fedosejev ha hvite brikker.

– En overkjøring av de sjeldne, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

Alt bråket rundt jukset og milliardsøksmålet fra Hans Niemann har tydeligvis ikke påvirket Carlsens sjakkspill.

Magnus Carlsen, som tapte finalen mot Wesley So i siste VM i Fischersjakk, tok tidlig kontroll over partiet, og det var et tidsspørsmål før russeren skulle gi seg.

Sist uke kom juks-anklagede Hans Niemann med søksmålet som sjokkerte sjakk-verden. Han saksøker Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, Danny Rensch, Play Magnus Group og nettstedet Chess.com og krever over én milliard kroner.

Fischersjakk er den eneste offisielle VM-tittelen som Magnus Carlsen aldri har hatt. Han er for tiden regjerende verdensmester i klassisk sjakk.

I Fischer-sjakk settes offiserene på tilfeldige plasser, mens bøndene står der de står til vanlig.

Men det er tre regler som følges:

Kongen skal stå mellom tårnene.

Løperne skal stå på felter av ulik farge.

De sorte brikkene plasseres rett ovenfor sine tilsvarende hvite brikker.

Nodirbek Abdusattorov (18) selveste Jan Nepomnjasjtsjsij i sitt første parti. Unggutten fra Usbekistan ble verdensmester i hurtigsjakk i romjulen og er en av de mest spennende talentene i sjakk for tiden.

Han kvalifiserte seg faktisk for VM i Fischersjakk gjennom en åpen uttaking på Lichess.

Disse åtte deltar i VM: Wesley So (regjerende verdensmester), Magnus Carlsen (tapende finalist i siste VM), Hjorvar Steinn Gretarsson (arrangørens spiller), Jan Nepomnjasjtsjij (invitert av FIDE), Vladimir Fedosejev (gjennom kvalifisering), Matthias Blübaum (gjennom kvalifisering), Hikaru Nakamura (gjennom kvalifisering), Nodirbek Abdusattorov (gjennom kvalifisering).