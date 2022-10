PÅ SAMME STED: Alpin-VM og ski-VM i nordiske grener har vært separerte mesterskap tidligere. Nå blir det felles VM-by på Johannes Høsflot Klæbo og Aleksander Aamodt Kilde.

Innfører felles VM for alpint og nordiske grener: − Vil bringe hele skisporten sammen

Det internasjonale ski- og snowboardforbundet (FIS) jakter nye grep for å motvirke den dalende TV- og publikumsinteressen for sine mange vintersporter. Nå lanseres et felles VM hver fjerde år.

Det internasjonale ski- og snowboardforbundets svenske president Johan Eliasch bekrefter at det fra 2024-sesongen vil arrangere et felles VM for alle disipliner organisert i det internasjonale særforbundet - forkortet FIS.

Det skal hete FIS Games, skriver langrenn.com.

Det vil altså gjelde for alpint og nordiske grener, til samme tid og samme sted. Det skal arrangeres hvert fjerde år. Det første om halvannet år.

Johan Eliasch innser at tida er knapp, men forventer likevel at det vil løse seg.

– Ja, (2024) er ikke lenge til. Men vi har ikke noe problem med det. Bare se på Zermatt: Vi bestemte at de skulle arrangere renn i fjor, og neste måned er de klare for å kjøre de første konkurransene ved foten av Matterhorn, sier Eliasch.

Ifølge FIS generalsekretær Michael Vion, vil det nye FIS Games mesterskapet være et viktig tiltak for å øke synligheten og interessen for skisport, og dermed også øke markedsverdien til skisporten.

– Ambisjonen er at et nytt mesterskap for alle skidisiplinene under FIS-paraplyen på samme sted vil bringe hele skisporten sammen og være et viktig tiltak for å promotere alle våre grener, sa Vion til SkiActu da konseptet først ble presentert i fjor høst.

FIS vil derimot ikke innføre VM hvert år.

– Vi innså umiddelbart at det å arrangere VM hvert år med unntak av OL-år, ville undergrave verdien av mesterskapet. Noen internasjonale særforbund har allerede innført årlige VM, og de angrer til dels bittert på det. FIS vil fortsette å arrangere VM annet hvert år, sier Vion.