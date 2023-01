REGJERENDE GULLGUTTER: Johannes Høsflot Klæbo (fra venstre), Hans Christer Holund, Emil Iversen og Pål Golberg gikk Norge inn til VM-gull på herrenes langrennsstafett i 2021.

Ski-VM 2023: Program og sendeskjema

Blir det ny medaljefest for de norske utøverne når det fra 22. februar til 5. mars er VM i langrenn, hopp og kombinert i slovenske Planica? Her er en fullstendig oversikt over ski-VM - som sendes på NRK og Viaplay.

Det er klart for det 43. VM i nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert), og denne gangen er det Planica i Slovenia som er vertskap for første gang.

Når starter ski-VM 2023?

Ski-VM 2023 arrangeres som vanlig i månedsskifte februar/mars, og de første øvelsene går av stabelen onsdag 22. februar. Så går det slag i slag frem til den avsluttende femmila søndag 5. mars.

Totalt er det 25 medaljeøvelser i mesterskapet, én mer enn det var under VM i Oberstdorf i 2021.

Hvem viser ski-VM på TV?

NRK sender nok en gang ski-VM. I utgangspunktet var det Viaplay som hadde rettighetene, men NRK og Viaplay ble i fjor enige om en avtale som gjør at de deler mesterskapet.

Avtalen innebærer at statskanalen også sender ski-VM i Trondheim i 2025.

Her er hele oversikten over programmet i Ski-VM: