UTE: Det ble bare én kamp på Casper Ruud i Auckland, New Zealand. Bildet er fra en turnering tidligere denne måneden.

Sjokkexit for Casper Ruud

(Casper Ruud – Laslo Djere 6–3, 3–6, 6–7) Casper Ruud (24) var den store favoritten til å vinne ASB Classic. I stedet gikk nordmannen på en skikkelig skrell.

For etter storspill i det første settet, ble kampen snudd på hodet for Ruud sin del. Til slutt endte det med tap mot serberen Laslo Djere, rangert som nummer 70 i verden. Dette er den første gangen serberen slår en topp fem-spiller.

– Det er en god følelse. Det er en stund siden jeg sist vant mot en topp ti-spiller. Jeg måtte kjempe hardt for den. Nå er jeg utslitt, men også veldig glad, sier Djere etter seieren.

For Ruud ble det dermed exit allerede i den første kampen i Auckland i New Zealand. Nordmannen har med andre ord fått langt fra en optimal oppladning til Australian Open. Grand Slam-turneringen begynner allerede førstkommende mandag.

Det var vanskelig å se for seg at Ruud skulle tape etter det første settet. Der satte han umiddelbart press på Djere og skaffet seg to breakballer i serberens første servegame i kampen. Djere hentet seg inn igjen og utlignet til 1–1. Serberen slapp imidlertid ikke unna den neste gangen han skulle serve. Til slutt vant Ruud 6–3.

Djere hevet spillet sitt betraktelig i det andre settet, samtidig som Ruud begynte å gjøre uvanlig mange feil. Som konsekvens tok Djere ledelsen 3–1 i settet etter å ha brutt Ruuds serve for første gang i kampen.

Ruud la ikke noe skjul på sin egen frustrasjon der han ristet oppgitt på hodet ved flere anledninger og klaget høylytt over sitt eget spill. Til slutt tapte han 3–6, og dermed var det duket for et tredje og avgjørende sett.

– Han var ikke helt i det positive moduset som han trenger å være til Australian Open. Det var en litt mer frustrert utgave av Casper enn vi har sett han på sitt beste, sier Discoverys tennisekspert Christer Francke til VG.

Der svingte det frem og tilbake. Ruud fikk umiddelbart en breakball imot, men reddet denne. Deretter spilte han seg til tre breakballer og 40–0, men Djere slapp unna og utlignet til 1–1.

Etter bunnsolid serving i det første settet, sto Ruud plutselig med fire dobbeltfeil. Utover i det tredje settet fant han tilbake til den gode servingen, men det var ikke nok. Til slutt tapte han kampen etter tiebreak, med tre poeng mot Djeres syv poeng.

ASB Classic var den siste turneringen før Australian Open. Ruud har aldri kommet lenger enn til fjerde runde i Grand Slam-turneringen. Det var 2021 mot Andrej Rubljov. Da trakk han seg fra kampen etter to sett grunnet en skade.

I fjor måtte han kaste inn håndkleet før den første runden på grunn av en ankelskade.

Denne uken kan du også se Ruud i Netflix-serien «Break Point». Serien er inspirert av «Drive to Survive», der den i dette tilfellet følger tennisstjernene. Serien har premiere fredag 13. januar. Du kan lese mer om serie i saken under: