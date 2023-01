1 / 3 I VINDEN: Casper Ruud er i disse dager høyaktuell med både spill i Australian Open og i Netflix-serien «Breaking Point». forrige neste fullskjerm I VINDEN: Casper Ruud er i disse dager høyaktuell med både spill i Australian Open og i Netflix-serien «Breaking Point».

Ruud om krangelen på Netflix: − Jeg kan også bli sint

Casper Ruud (24) er blitt kjent for sin sindige væremåte, men i den nye Netflix-dokumentarserien «Break Point» får vi se en annen side ved nordmannen.

– Hvis jeg ikke blir behandlet på den riktige måten, med respekt, kan jeg også bli sint og irritert, sier Casper Ruud på en pressekonferanse før han går i gang med Australian Open tirsdag.

Han ble konfrontert med en scene fra den femte episoden av Netflix-dokumentaren. Den viser nordmannen som skal trene før semifinalen mot kroatiske Marin Cilic i French Open, men banemannskapet får beskjed av sine overordnede om å dekke til banen grunnet regn. Det fører til en krangel som VG omtalte i fjor.

«Hvem er viktigst her? Han (sjefen til banemannskapet) eller spillerne? Det er vi som spiller turneringen», sier en irritert Ruud.

Krangelen ble det store temaet på Ruuds pressekonferanse foran Australian Open. 24-åringen er blitt kjent for sin høflige og rolige væremåte både på og utenfor banen. Episoden fra French Open viser derimot at også han kan bli irritert.

– Å slå baller i et kvarter, kan være nok, men sjefen for banen sa at det var meldt regn. Derfor ønsket de å dekke til banen selv før det begynte å regne. Derfor ble jeg irritert. Det var bare noen kamper igjen av hele turneringen, og de har de beste grusbanene i hele verden. Det var ørlite regn, vi hadde kommet så langt i turneringen og det var ett år til neste turnering, gjenforteller Ruud.

Nordmannens bønn ble imidlertid ikke hørt. Og Ruud ble ikke mindre frustrert av at banemannskapet snakket fransk til ham, ikke engelsk.

– Det er ikke sånn at jeg går rundt til folk og snakker norsk og tror at de forstår meg. Det var frustrerende at det var vanskelig å kommunisere. Det var også frustrerende fordi det var den største kampen i mitt liv, men jeg fikk ikke muligheten til å trene når jeg kunne trent. Det var en tøff pille å svelge, sier Ruud.

I «Break Point» forklarer nordmannen at tennisspillere er svært opptatt av rutiner. Når disse forstyrres, kan spillerne havne i ubalanse, sier nordmannen.

– Det var stressende og irriterende, derfor tok jeg ut frustrasjonen min. Jeg beklager til den som var ansvarlig for å dekke til banene, men der og da ble det enda mer frustrerende at han ikke kunne forklare oss på engelsk hva som foregikk, sier Ruud.

På pressekonferansen ble Ruud spurt om han noen gang har vist det samme følelsesregisteret under kamp. Da svarte nordmannen at han kanskje kan la seg vippe av pinnen hvis han ikke blir behandlet med respekt.

– Jeg vet at dommerfeil kan påvirke noen spillere, men de gjør det jo ikke med vilje. Se på oss spillere. Vi gjør mellom 30 og 60 upressede feil hver eneste kamp. Hvis vi skulle blitt dømt på grunn av dem, hadde det vært mye å være sint for. Hvis du ikke klarer å akseptere at dommeren gjør en feil eller to i kampen, er det ganske dumt, sier Ruud.

– Alle gjør sitt beste. Jeg har aldri følt at jeg har blitt behandlet dårlig eller feil under kamp. Det kunne kanskje irritert meg, men det har heldigvis ikke skjedd ennå. Da er det ingen grunn til å være sint.