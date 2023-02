Berit Kjøll er provosert over uttalelsene til Stanislav Pozdnjakov i Den russiske olympiske komité. Foto: Berit Roald / NTB

Idrettspresident Berit Kjøll fyrer løs mot russisk OL-topp: − Utidig og usmakelig

Idrettspresident Berit Kjøll kaller uttalelsene til den russiske idrettstoppen Stanislav Pozdnjakov utidige. Hun sier norsk idrett står samlet om sanksjonene.

NTB

Pozdnjakov er president i Russlands olympiske komité (ROC). Han krever at landet får delta i idretten uten noen begrensninger eller nøytalitetskrav.

– Russere må delta på nøyaktig de samme betingelsene som alle andre utøvere. Eventuelle tilleggsbetingelser eller kriterier er uvelkomne, spesielt alle som har politiske overtoner, som er fullstendig uakseptable for den olympiske bevegelsen, sa Pozdnjakov tirsdag.

Det får president Berit Kjøll i Norges idrettsforbund (NIF) til å reagere kraftig.

– Jeg opplever uttalelsene fra president Pozdnjakov i Den russiske olympiske komiteen som utidig og usmakelig. Norsk idrett står samlet bak vårt krystallklare standpunkt om å utestenge russiske og belarusiske utøvere og idrettsledere fra internasjonale idrettskonkurranser, sier Kjøll til NTB.

IOC-åpning

Tirsdag hadde NIF et dialogmøte med idrettskretser og særforbund. Der ble budskapet gjentatt:

– La det være helt klart: Norsk idretts sympati ligger hos det ukrainske folk og deres idrettsutøvere, sier Kjøll.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) åpnet sist uke for at russiske og belarusiske utøvere igjen kan få adgang til internasjonal idrett. Dette må i så fall skje med utgangspunkt i strenge kriterier, som at de aktuelle utøverne konkurrerer som nøytrale, ifølge komiteen.

Utspillet har skapt debatt både i Norge og internasjonalt. Tirsdag rykket IOC ut og svarte på Pozdnjakovs uttalelser om at Russland og Belarus må få delta uten at det stilles krav eller legges begrensninger til grunn.

– Sanksjonene mot Russland og Belarus kan ikke forhandles på, sa IOC i en uttalelse.

– Sjokkerende

Kjøll mener det ikke kan trekkes et klart skille mellom idrett og politikk i Russland-spørsmålet.

– Uttalelsene viser hvor nært sammenkoblet idrett og politikk er i Russland. (President) Putin har gjentatte ganger vist hvordan myndighetene i Russland bruker egne idrettshelter og deres prestasjoner til egne propagandaformål med den konsekvens at det ukrainske folk påføres ytterligere lidelse. Det må vi unisont kjempe imot, sier idrettspresidenten til NTB.

I Russland håper man på at det blir deltakelse i Paris-OL om halvannet år.

– Uttalelsene viser at russisk idrett ikke erkjenner realitetene av sine egne aggressive handlinger og mener oppriktig at det skal spilles russiske nasjonalsanger for deres utøvere, og at de skal kunne konkurrere med russiske nasjonalfarger og flagg som om ingenting har skjedd. Det er rett og slett sjokkerende, sier Kjøll.