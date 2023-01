GULLGUTT: Mathias Holbæk tok gull i junior-VM mandag. Her fra NM på ski tidligere denne måneden.

Mathias Holbæk vant 20-kilometeren i junior-VM

Mathias Holbæk (19) leverte et kjemperykk og tok gull på fellesstarten i junior-VM i langrenn. Kristian Kollerud sikret seg bronsen.

NTB

Finske Niko Anttola sikret sølvmedaljen, mens Kristian Kollerud sørget for at det ble to nordmenn på pallen med sin bronse.

Holbæk og Anttola kjempet om gullet mot slutten, men da rykket Vindbjart-løperen ifra og kunne juble for seier.

Holbæk endte på den sure fjerdeplassen på sprinten lørdag og fikk dermed virkelig revansje på fellesstarten.

Det var dagens andre norske gull i Whistler etter at Milla Grosberghaugen Andreassen tok gull på kvinnenes fellesstart: