Magnus Carlsen fikk en kjempestart på Champions Chess Tour-sesongen.

Magnus Carlsen «sesongåpnet» med forrykende spill og seier mot Aleksej Sarana

Magnus Carlsen spilte periodevis formidabel angrepssjakk og beseiret enkelt Aleksej Sarana da den nye Champions Chess Tour-sesongen ble innledet mandag.

NTB

Carlsen vant to strake partier og fulgte opp med remis i det tredje. Dermed var det ikke nødvendig å spille det fjerde og siste partiet i duellen.

Den norske sjakkstjernen brukte kun 32 trekk på å slå Sarana i første parti. Russeren fikk raskt kjempeproblemer i stillingen etter åpningen, mens Carlsen spilte raskt og presist.

Dermed fikk nordmannen en kanonstart på årets første turnering i Champions Chess Tour.

Parti nummer to endte også med seier, men der kom Carlsen svært skjevt ut, før han hentet seg inn og vant etter en svært overbevisende avslutning.

– Veldig, veldig bra. I parti én valset han over sin motstander. I parti to var åpningen en liten skandale, spør du meg. Han havnet virkelig på tynn is, men kom tilbake og skapte problemer for sin motstander, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer på kanalens sending.

Nytt format

Med to strake seirer ville Carlsen avgjøre duellen mot Sarana med remis eller seier i parti nummer tre. Russeren måtte på sin side spille aggressivt og ta sjanser for å få seieren som ville holde liv i duellen for hans del.

Carlsen skaffet seg raskt et stort overtak i stillingen og sto lenge til vinst, men slet med å finne trekkene som ville avgjøre partiet. Dermed endte duellen i remis.

Turneringen som startet mandag er bygget på et nytt og litt annerledes format. For å få være med har man måttet spille en kvalifisering i forkant. Wesley So og Magnus Carlsen var riktignok forhåndskvalifisert.

Exit ved to strake tap

Det nye spilleformatet innebærer kort fortalt at en spiller må tape to strake kamper for å ryke ut av turneringen. Taperne av kampene på første dag, vil således havne i et «oppsamlingsheat» der de må vinne på dag to for å sikre seg videre spill.

Videre følger turneringen et relativt intrikat system, som til slutt munner ut i en superfinale om seieren.

I hver enkelt kamp spilles det best av fire partier hurtigsjakk. Spillerne starter i tillegg med 15 minutters betenkningstid. Det er også et nytt grep i turneringen.

Magnus Carlsen har vært i egen klasse i de to første sesongene i Champions Chess Tour.