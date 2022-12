Korrupsjonsanklaget OL-topp løslatt mot kausjon

Tidligere leder for OL i Tokyo, Haruyuki Takahash, er løslatt mot kausjon i forbindelse med anklagene om korrupsjon.

NTB

Takahashi er tiltalt for å ha mottatt bestikkelser for å hjelpe selskap med å bli sponsor for lekene. Mandag skriver Reuters at han er løslatt, og at kausjonen var på rundt 6 millioner kroner.

Takahashi var en del av styret i Tokyo-OL. Før det var han sjef for reklamegiganten Dentsu. Det var i august at japanske myndigheter åpnet sak mot ham.

Takahashi anklages for å ha mottatt flere hundre tusen dollar fra OL-sponsoren Aoki Holdings.

Det japanske nyhetsbyrået Kyodo meldte tidligere i år at et konsultasjonsfirma drevet av Takahashi undertegnet en kontrakt med Aoki Holdings i 2017, ett år før sistnevnte ble offisiell partner i forbindelse med OL i Tokyo.