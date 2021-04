VIDUNDERBARN: Rameshbabu Praggnanandhaa (15) og Magnus Carlsen. Foto: NTB og Bjørn S. Delebekk

Magnus Carlsen møter vidunderbarn (15)

15-årige Rameshbabu Praggnanandhaa er halvparten så gammel som Magnus Carlsen. Men nå utfordrer han verdensmesteren.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Pragg, som han gjerne blir omtalt som, er nemlig en av deltagerne når neste turnering i den Play Magnus-arrangerte Meltwater Champions Chess Tour starter lørdag.

Han er en av de ytterst få i verden – seks i tallet – som var yngre enn Magnus Carlsen da han ble såkalt stormester i sjakk. Inderen var 12 år og ti måneder, mens nordmannen var 13 år og fire måneder.

– Pragg er en av en hel horde indiske tenåringstalenter som indirekte kommer som et resultat av Viswanathan Anands popularitet, sier Atle Grønn, kjent som NRK-ekspert og Aftenpostens sjakkspaltist.

– Han er kanskje den mest kjente av disse og ofte regnet som den mest lovende, men slikt er vanskelig å si i den alderen. Indiske sjakkspillere er kjente for å spille raskt og intuitivt - slik var også den unge Anand. Pragg kombinerer dette med å arbeide seriøst med sjakk. Han er derfor en relativt moden og komplett spiller for alderen, mener Atle Grønn.

15-åringen er kvalifisert takket være at han vant Champions Chess Tours såkalte «challengerturnering». Han er rangert som nummer 207 i verden.

– Vi inviterer unge jenter og gutter til å være med. Og vinneren får lov til å være med i den neste turneringen av Champions Chess Tour, forteller tour-generalen Arne Horvei.

– Vi prøver gjennom dette å bidra til å få jenter med i sjakken. Sjakk har jo vært en mannsbastion i alle år, sier Horvei.

Ikke desto mindre var det altså Rameshbabu Praggnanandhaa som vant «challengerturneringen» for de unge. Han kommer fra utkanten av Chennai, hjembyen til Indias store sjakkhelt Viswanathan Anand. Det var Carlsen overtok VM-tittelen fra Anand i 2013.

– Praggnanandhaa er et av de største talentene vi noensinne har hatt, og mange trodde han kom til å bli verdens yngste stormester, men det klarte han dessverre ikke. Han er fortsatt en ung gutt og meget farlig. Han imponerte veldig i turneringen som gjorde at han kvalifiserte seg, sier Johan-Sebastian Christiansen, Norges tredje best rangerte sjakkspiller.

Både den nest beste, Aryan Tari, og Christiansen har fått plass i turneringen, som heter «New in Chess Classic».

– Jeg har stor tro på at jeg kan plukke mange poeng fra de beste i verden og føler meg veldig godt forberedt, sier Christiansen til VG før den TV 2-sendte turneringen.

Etter som den går samtidig med VM-kvalifiseringen, den såkalte kandidatturneringen, er det en del kjente navn som mangler.

Her er feltet:

Magnus Carlsen, Norge, Wesley So, USA, Hikaru Nakamura, USA, Alireza Firouzja, Frankrike, Rameshbabu Praggnanandhaa, India, Johan-Sebastian Christiansen, Norge, Aryan Tari, Norge, Gawain Jones, England, Leinier Dominguez, USA, Le Quang Liem, Vietnam, Vidit Gujrathi, India, Jan-Krzysztof Duda, Polen, Levon Aronian, Armenia, Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan, Sergej Karjakin, Russland og Teimur Radjabov, Aserbajdsjan.