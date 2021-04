Jan Nepomnjasjtsjij og Magnus Carlsen møttes første gang over sjakkbrettet da de var 11–12 år gamle. De er kjent for å trives godt i hverandres selskap. Nå blir de VM-rivaler. Foto: Lennart Ootes og Bjørn S. Delebekk

Kasparovs advarsel til Carlsen foran VM-matchen: Dette skiller «Nepo» fra Karjakin og Caruana

Sjakklegenden Garry Kasparov (58) er klar på at Magnus Carlsen (30) er favoritt i VM-matchen mot Jan Nepomnjasjtsjij (30) – men han har likevel en klar advarsel til nordmannen.

Det gjør han med bakgrunn i at Carlsen både i 2016 mot Sergej Karjakin og i 2018 mot Fabiano Caruana avgjorde tittelkampen i et omspill med hurtigsjakk – etter at de 12 langsjakkpartiene ikke hadde gitt noen seierherre.

– «Nepo» er definitivt bedre enn Karjakin og Caruana i de hurtige sjakkøvelsene, sier Kasparov på sin twitch-kanal mandag kveld.

– Mot Caruana i 2018 kunne Carlsen tilby Caruana remis i det 12. partiet – i visshet om at han hadde et klart overtak i hurtigsjakk.

Omspillet i London endte med 3–0 til Carlsen.

– Både Karjakin og Caruana var mindre aggressive enn det Nepomnjasjtsjij er. Derfor kan denne matchen bli mer interessant, sier Kasparov.

– Det er også spennende at de har jobbet så mye sammen. Selv om det er en del år siden Nepomnjasjtsjij var i Carlsens team, så kjenner de hverandre svært godt. Det går begge veier.

2016: Karjakin-Carlsen endte 6–6 etter ti remiser og én seier til hver av dem. Omspill med hurtigsjakk måtte til.

2018: Caruana-Carlsen hadde 12 remis-partier, altså 6–6, før avgjørelsen falt i omspillet med hurtigsjakk.

Det er en av grunnene til at FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) har endret reglene: denne gang kommer VM-matchen til å gå over 14 partier.

– Jeg er likevel ikke i tvil om at Magnus Carlsen er favoritt i VM-matchen. Uten at jeg er villig til å gi noen odds på det, sier Garry Kasparov, som var verdens beste sjakkspiller i minst 15 år.

– Det skyldes at han har masse erfaring i matchspill.

«Match» på sjakkspråket betyr et oppgjør der de samme spillerne møter hverandre i flere partier etter hverandre.

Kasparov mener at «Nepo» foreløpig har vist et svært begrenset åpningsrepertoar, men at han ganske sikkert kommer til å legge seg i selen for å komme sterkere med det i VM-matchen.

– Jeg har generelt forandret min holdning til sjakk. For noen år siden anså jeg meg selv som sjakkproff, men jeg jobbet aldri som en proff, sier Nepomnjasjtsjij på pressekonferansen i Jekaterinburg.

Magnus Carlsen hadde denne kommentaren om å møte kompisen fra Russland da han ble spurt under TV 2-sendingen fra Meltwater Champions Chess Tour-turneringen mandag:

– Dette er interessant. Han er en veldig, veldig sterk motstander. Han er en som vil spille aggressivt, og gir vanligvis også sine motstandere sjanser. På den måten er det alle muligheter for at dette blir en spennende match.

Ifølge chess24 besto Nepomnjasjtsjijs team i Jekaterinburg av Vladimir Potkin, Ildar Khainrullin, Nikita Vitjugov og Peter Leko.

– At Leko har vært med i teamet hans, forklarer mye, mener Kasparov.

Magnus Carlsen viser også god form. Han vant nok en gang «grunnspillet» i disse online-turneringene under paraplyen Meltwater Champions Chess Tour. Han er nå klar for kvartfinale mot Teimur Radjabov – mannen som vant turneringen som gikk i romjulen og i begynnelsen av januar.