Oftedal om Russlands «hotell-lek»: − Unødvendig

KOLDING/OSLO (VG) Landslagskaptein Stine Bredal Oftedal (29) omtaler Russlands «skjestafett» på hotellet som unødvendig og håper det blir tatt tak i.

– Jeg tenker at det er unødvendig. Jeg har ikke sett akkurat hvordan det ble gjort, men det er litt unødvendig, sier Stine Bredal Oftedal dagen etter å ha sikret gruppeseier i EM.

Oftedal sier at hun regner med at man tar tak i Russlands oppførsel, og at det ikke skjer igjen.

Mandag kveld raste TV 3-ekspert Ole Erevik etter bilder av det russiske landslaget som arrangerte leker på hotellet. Få dager etter deres trener Ambros Martín fikk en advarsel for å bryte coronareglene la det russiske landslaget ut en rekke bilder på sin Instagram-konto.

Tirsdag morgen er bildene slettet.

På bildene kunne man blant annet se spillerne utføre en slags «skjestafett» hvor skjeen blir fraktet fra munn til munn. Det fikk TV 3s Erevik til å reagere kraftig i sendingen før Norges kamp mot Romania. Han sa blant annet:

– Hvis det går an å sende et lag hjem for dumheter, burde Russland vært sendt ut av mesterskapet. Men det tror jeg ikke det er hjemmel for dessverre.

Etter kampen reagerte også landslagsspiller Henny Reistad da VG fortalte henne om bildene.

– Det er veldig dumt at de gjør det, og det er enda dummere å legge det ut på sosiale medier. Dette viser vel at Russland ikke har lest reglene ordentlig, sa hun.

Oftedal håper de russiske jentene får en beskjed, og forteller om hva håndballjentene til sammenligning pleier å gjøre på spillerhotellet:

– Vi har ikke skjelek i hvert fall. Vi har hatt filmkveld for eksempel, vi har et større område med flere gode sofaer hvor vi kan sitte litt spredt. Vi har også et spillbord og utenom det drikker vi litt kaffe sammen og de tingene der. Sånn sett litt roligere aktiviteter.

Den russiske presseattacheen i EM, Dmitrij Khristitsj, svarte slik da VG mandag spurte om en kommentar til bildene:

– For å være ærlig, er det utrolig å høre slike påstander. Vi holdt et lagarrangement i samsvar med alle regler og forskrifter – i teamets møterom og med hotellets godkjente sportsutstyr, sier han.

Keeper Katrine Lunde prøver å ha mest mulig fokus på hva Norge kan gjøre.

– Vi prøver å gjøre det vi kan gjøre slik at vi skal holde oss friske, og det andre gjør pleier jeg egentlig ikke å legge meg så mye opp i. Vi prøver å gjøre alt vi kan for å ha fokus på det vi skal og følge regler så godt vi kan også håper vi at vi klarer å holde oss unna coronatilfeller her, sier hun.

Samme tilnærming til saken har landslagssjef Thorir Hergeirsson.

– Jeg har egentlig ikke sett så mye på hva de har gjort, vi går med munnbind hele tiden, vasker hender og holder en viss avstand til andre. Vi er jo også en kohort og det er vanskelig for oss å holde to meters avstand, det er det jo. Vi har romkamerat og vi har et sosialrsom som vi er sammen i. Men der holder vi oss likevel så rolig vi kan likevel.

