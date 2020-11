KAN FÅ NYTT NAVN: San Paolo stadion kan om ikke lenge få navnet Diego Armando Maradona stadion. Foto: CIRO FUSCO / ANSA / NTB

Hyllet Maradona med seier – stadion kan få hans navn

(Napoli - Rijeka 2–0) Samtidig som Diego Maradona var på sin siste reise - fra presidentpalasset i Buenos Aires til gravplassen - spilte Napoli sin første kamp etter klubblegendens bortgang.

– Siden i går har atmosfæren i byen vært merkbart forskjellig. Diego var et symbol, en mester og for napolitanere trolig viktigere enn San Gennaro (kallenavn for biskopen i Napoli), sa trener Gennaro Gattuso etter kampen.

Maradona spilte for klubben fra 1984 til 1991 etter overgangen fra Barcelona. I den perioden ledet han Napoli til sine to eneste seriemesterskap og eneste tittel i Europa med UEFA-cup-seieren i 1989.

Men han var en helt allerede da han kom til klubben. Over 70.000 fans var møtt opp for å hylle ham da han ble presdentert som Napoli-spiller i juli 1984. Syv sesonger, 188 kamper og 81 mål senere gikk han forlot han Italia som en gud, og som den siste Napoli-spilleren til å bære nummer 10 på ryggen. Klubben har fredet nummeret.

– Vi vil snakke om Maradona for alltid, dette er hans by og vi vil ha hele vårt hjerte vinne et trofe for ham en dag, fortsatte treneren.

Da nyheten ble kjent skrev klubben følgende på sin nettside:

«Alle forventer at vi skal si noe. Men hvilke ord kan vi bruke for smerten vi opplever nå? Nå er tiden for tårer, så blir det en tid for ord».

Hyllet utenfor stadion

Klubbens supportere slapp ikke inn på San Paolo stadion torsdag kveld på grunn av coronarestriksjonene i Italia. I stedet samlet mange av dem seg utenfor - der det ble sunget og ropt til ære for argentineren.

Det ble gjennom dagen lagt ned supportereffekter og tent lys for Maradona, som onsdag døde brått av akutt hjertesvikt.

Allerede samme kveld gikk klubbpresident Aurelio De Laurentiis ut å sa at de kanskje ville bytte navn på San Paolo stadion, som ble bygget til sommer-OL i Roma i 1960. Torsdag gjentok han budskapet.

– Jeg mener det er rett å gi stadion ditt navn slik at vi fortsatt kan ha deg med oss, skrev klubbpresident Aurelio De Laurentiis på klubbens nettsted, i en tekst henvendt til Maradona.

En plakett ble satt opp ved inngangen til stadion med påskriften «Diego Armando Maradona stadion». Også den anerkjente sportsjournalisten Fabrizio Romano hevder stadion snart har fått nytt navn.

– Takk, Diego. Du er og vil alltid være med oss, skrev klubbpresidenten videre.

I våre hjerter

Kort tid før kampen kom lagkaptein Lorenzo Insigne og Tommaso Starace ut til fansen som var samlet utenfor stadion og la ned en krans.

– Maradona betyr mye for meg og for alle napolitanere. Han har alltid stått opp for oss, han har alltid holdt oss i sitt hjerte, og vi må gjøre det samme med ham, sa Insigne.

Inne på stadion ble klipp fra Maradonas karriere vist på storskjermen allerede fra oppvarmingen, og alle Napoli-spillerne bar drakt nummer 10 med Maradonas navn på ryggen i minuttene før kampen.

NUMMER 10: Napoli-spillerne sto alle med draktnummer 10 før avspark mot Rijeka. Foto: CIRO FUSCO / ANSA / NTB

Som på alle Champions League-kamper onsdag og Europa League-kamper torsdag ble Maradona minnet med ett minutts stillhet før kampstart. I Napoli var det minuttet spesielt spekket med følelser.

– Det er en trist kveld, det var ikke lett å spille, sa Metteo Politano, som sto bak det første målet, etter kampen.

PS! Napoli var bare på tredjeplass i sin gruppe før torsdagens kamper, men passerte Real Sociedad og AZ Alkmaar etter at de spilte 0-0 i Nederland. Politano og Hiving Lozano scoret Napolis mål i 2–0-seieren mot Rijeka.

LEVER FOR ALLTID: Med dette bilde ønsker Napoli å vise at Maradona alltid vil leve i klubben. Foto: Alessandro Garofalo / LaPresse / NTB

