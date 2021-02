FINALETAP: Magnus Carlsen. Foto: Helge Mikalsen

Magnus Carlsen tapte igjen finale for Wesley So: − En dag kommer jeg til å begynne å vinne igjen

(Magnus Carlsen-Wesley So 3,5–4,5) Wesley So (27) har blitt et mareritt i finaler for Magnus Carlsen (30). For tredje gang vant amerikaneren en finale mot verdensmesteren.

Nordmannen var på jakt etter revansj etter finaletapet for So i den første turneringen i Meltwater Champions Chess Tour. Det var i november, og amerikaneren vant etter Armageddon.

Wesley So var Carlsens banemann også i finalen i fischersjakk-VM på Høvikodden høsten 2019.

Carlsen ønsket dessuten å reise seg etter å ha blitt slått ut i kvartfinalen av romjulsturneringen, som erstattet VM i hurtig- og lynsjakk på NRK.

Men Wesley So kunne løfte hendene og juble over en nok en seier over Magnus Carlsen.

– Tidligere hadde jeg kanskje mer å gå på, at jeg kunne vinne også uten å være helt på topp. I dag var jeg ikke helt på topp. Jeg har kanskje ikke så mye å gå på (lenger). Men det er overhodet ikke ufortjent at So vinner turneringen, fastslår Carlsen på TV 2-sendingen.

– Jeg føler at jeg blir litt lurt av at han spiller så fort og selvsikkert. Og så gjør jeg ikke det intuisjonen min sier at jeg skal spille. Så ender jeg med bare ... å gjøre andre ting som ikke fungerer. Så veldig frustrerende.

– Vanligvis, på en dag som den her, ville jeg ikke hatt noen problemer med å komme tilbake i matchen til 2–2. Men i dag sitter jeg bare og tviler og nøler.

– Han tillot mange ofre som jeg ikke trodde han kunne tillate. Men det var aldri på noe tidspunkt at jeg tenkte «nå slår jeg tilbake».

Carlsen legger til:

– En dag kommer jeg til å begynne å vinne igjen!

I denne turneringen, Opera Euro Rapid, måtte Carlsen ut i omspill både i kvart- og semifinale for å komme seg videre til finalen. Han vant først over Daniil Dubov og deretter mot Maxime Vachier-Lagrave.

So satt hjemme i Minneapolis og Carlsen på Tjuvholmen i Oslo. Den første finaledagen, lørdag, endte uavgjort etter at So hadde reddet seg i land med å vinne det siste partiet. Med hvite brikker spilte amerikaneren aggressivt i det første partiet søndag. Etter en halvtime innså nordmannen at slaget var tapt.

Carlsen - med hvitt - presset i det andre partiet, men So forsvarte seg så godt at det til slutt ble remis etter 55 trekk.

– Det er krise for Wesley, fastslo Jon Ludvig Hammer som TV 2-ekspert 15 trekk ut i det tredje partiet, der Carlsen hadde svart. So feilet med dronning til d4 - og da det lå an til norsk seier. Men verdensmesteren slet med å finne de rett trekkene, og So reddet lett i land remis.

Dermed måtte Magnus Carlsen vinne - med hvitt - det fjerde hurtigsjakkpartiet for å redde «ekstraomganger» med lynsjakk. Men han klarte aldri å få noe skikkelig overtak, og mot trekk 30 var prosentene - og klokka - plutselig i Sos favør. Carlsen måtte bare fortsette og håpe at So dummet seg ut. Det skjedde ikke.

– Jeg er aldri fornøyd med 2. plass. I dag følte jeg at So var veldig sårbar i de siste partiene. Når jeg ikke klarer å utnytte det, er det kjedelig. Det er ingen krise, men det frustrerer meg at jeg ikke utnytter sjansene bedre i de tre siste partiene, sier nordmannen.

– Det er en stor ære å møte Magnus - og slå ham, sier Wesley So på TV 2s sending.

Champions Chess Tour består av totalt ti turneringer. Den startet i november 2020, og dette er den tredje turneringen. Det hele kulminerer i en finaleturnering i september 2021. Alle runder gjennomføres i hurtigsjakk, og spilles på plattformen til det delvis Magnus Carlsen-eide chess24.com. Neste turneringen starter 13. mars.