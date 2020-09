I SLAGET: Casper Ruud fotografert i Roma tidligere denne uken. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse

Casper Ruud til kvartfinale: – Han er mentalt sterk

Pappa Christian er imponert av hvor mentalt sterk Casper Ruud (21) er. Nå er sønnen klar for kvartfinale på grusen i Roma Masters.

Fredag slo han tidligere verdenstreer og US Open-vinner Marin Cilic 6-2, 7-6 (8-6) i åttendedelsfinalen.

Nå venter fjerdeseedede Matteo Berrettini i kvartfinalen. Ruud tapte for ham i 3. runde av US Open nylig.

– Jeg er veldig fornøyd med at Casper klarer å komme seg ut av vanskelige situasjoner i andre sett, sier faren Christian i et intervju med Eurosport etter seieren over Cilic.

– Han var mentalt sterk på de viktige poengene. Mental styrke er noe man bygger opp over tid, og han har hatt god hjelp av Erik Bertrand Larssen siden han var ung. Han er flink til å beholde roen og ikke la seg stresse, sa faren om Casper Ruud.

– Casper er bedre enn meg til å takle dette, fortsatte Ruud senior smilende.

Ruud dominerte likevel kampen helt fra start og vant de seks første poengene. Han vant det første settet 6–2. Marin Cilic hevet seg betraktelig i andre sett. Men Ruud klarte å dra i land seieren etter én time og 33 minutters spill. Dermed er han for første gang i en Masters 1000-kvartfinale.

– Det er åpenbart en utrolig bra følelse å komme til kvartfinale i en Masters 1000-turnering første gang. Det kunne ikke vært bedre enn at det skjedde her i Roma, sa Casper Ruud i et intervju vist på Eurosport.

– Han er en god spiller, en av verdens ti beste, og god både på hardcourt og grus, men jeg får huske hva jeg gjorde bra mot ham i Paris i fjor og ta med meg selvtilliten fra den kampen, fortsatte Ruud, som slo italieneren på grusen på Roland-Garros i 2019.

Øyvind Sørvald i Norges Tennisforbund sa på Eurosport-sendingen at han holder Ruud som knapp favoritt i lørdagens kamp mot Berrettini.

Publisert: 18.09.20 kl. 16:32

