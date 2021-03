HELGEFRI: Viktor Hovland har ikke vært vant til å ha «fri» i helgen det siste året. Foto: John Raoux / AP

Drømmerekken som ble brutt: − Viser at han også er menneskelig

Viktor Hovland (23) misset cuten for første gang på over ett år, men golfekspert Marius Thorp er ikke bekymret for Hovlands form inn mot sesongens første major.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Nå nettopp

Det var i Honda Classic i månedsskiftet februar/mars i fjor at Hovland sist ikke kom seg til helgespillet. Siden hadde han spilt 22 turneringer på PGA-touren og 24 turneringer totalt, men denne uken endte altså den gode rekken til Hovland.

Kun Xander Schauffele – 23 turneringer på rad på PGA-touren – hadde en lengre rekke enn Hovland gående før The Players Championship – hvor de begge havnet på feil side av cutgrensen.

– En slik rekke kan aldri vare for evig. Det var én av de ukene hvor man ikke klarer å få noe til å gå sin vei. Da viser også Viktor at han er menneskelig, sier Eurosports golfekspert Marius Thorp til VG.

les også Hovland endret kosthold og trening: – Føler meg klarere

De to straffeslagene Hovland pådro seg under torsdagens åpningsrunde – etter at mor Galina Gabalova Hovland gjorde ham oppmerksom på at han hadde flyttet markøren til feil side – viste seg til slutt å bli avgjørende.

Hovland var likevel først og fremst mest skuffet over eget spill etter fredagens runde.

– Jeg har allerede lagt det bak meg. Jeg er bare skuffet over at jeg ikke spilte veldig bra, sa Hovland til arrangøren om hendelsen etter den andre runden.

Hendelsen har også fått stor oppmerksomhet i USA og flere har rost Hovland for ærligheten.

Det var spesielt med jernene at det gikk tungt for Hovland, som ifølge PGA-tourens statistikk endte opp med å tape 2,759 slag med innspillene sine mot greenen. Kun én gang tidligere på PGA-touren har han tapt mer slag målt mot konkurrentene i den delen av spillet – som sammen med drivingen normalt sett er blant Hovlands styrker.

Det var tilbake i Honda Classic – altså den forrige turneringen han ikke klarte cuten i. På den andre runden der tapte han 2,97 slag til feltet med innspillene mot greenen.

– Det kan være litt tilfeldig sier, Thorp, før han legger til:

– Hvis ikke jernene er helt der oppe, så er ikke nærspillet ferdigutviklet nok til at han klarer å redde seg inn hver eneste gang, sier han.

De siste to turneringene har blitt preget av kostbare feil for Hovland, som har gjort så mye som syv dobbeltbogeyer i løpet av de fire siste rundene. Det resulterte i at han spilte seg ut av seierskampen i forrige ukes Arnold Palmer Invitational og helgefri i ukens Players Championship.

Viktor Hovland Født: 18. september 1997 i Oslo.

Bosted: Stillwater, Oklahoma - hvor han også gikk på college.

Meritter: To seirer på PGA-touren (Puerto Rico Open 2020 og Mayakoba Golf Classic 2020). To andreplasser som beste resultat i 2021.

Verdensranking: 13. plass (per 8. mars) Vis mer

les også Hovland smigret av Ryder Cup-kaptein: – Sykt å se fremgangen min

Hovlands neste turnering nå blir WGC-Match Play i Texas om to uker, før årets første majorturnering, The Masters kommer om ytterligere to uker.

– Jeg er ikke bekymret i det hele tatt. Jeg tror heller en slik opplevelse vil trigge ham litt. Han er en nysgjerrig type og vil prøve å skjønne hvorfor han ikke fikk det ut denne uken, sier Thorp.

Kristoffer Ventura endte fire slag bak Hovland og klarte heller ikke cuten etter at det kun ble to birdier i løpet av de to rundene. Han er tilbake i aksjon igjen allerede neste uke under Honda Classic.

– Jeg er litt overrasket over at han gjør så få birdies. Normalt sett gjør han mange. Han gjør mye bra, men det mangler litt stabilitet. Han må klare sette sammen fire runder. Klarer han det, så har han vist at han er veldig god, mener Thorp.