Lundby med knockout på konkurrentene i Kollen

11.03.18

HOLMENKOLLEN (VG) Maren Lundby (23) hadde seieren i sin hule hånd etter et kjempehopp på 134 meter i første omgang. I den andre landet hun på 126 meter. Det holdt til en helt overlegen seier på hjemmebane.

Svevene sikret jenta fra Toten 262,7 poeng og en komfortabel seier i storbakken i Holmenkollen-anlegget. Hennes niende verdenscup-seier denne sesongen og 13. gjennom karrieren.

Første Kollen-seier

Daniela Iraschko-Stoltz fra Østerrike ble nummer to - over 30 poeng bak Lundby, mens japanske Yuki Ito tok tredjeplassen.

– Jeg synes det var et bra hopprenn igjen. Jeg er kjempefornøyd. Det er første seieren jeg tar i Kollen. Det er ekstra stort. Det mye kjentfolk her også, så dette er stort for meg, sier Lundby til NRK.

Hun fikk deretter spørsmål om hvordan hun hadde det på toppen av bakken før finaleomgangen.

– Jeg hadde det fint. Jeg gledet meg til å hoppe. Jeg prøvde å ta det som et vanlig hopp. Jeg følte det gikk bra og at jeg fikk vist noe av det jeg er god for, sier hun.

Har herhet hele sesongen

Sesongen har vært en eneste lang opptur for 23-åringen. Lundby tok OL-gull i Pyeongchang og sikret seg i praksis sammenlagtseieren i verdenscupen da hun vant i rumenske Rasnov sist helg.

I tillegg stod OL-gullvinneren for nok en norsk hopp-milepæl for en uke siden. Roar Ljøkelsøy var mestvinnenende nordmann i verdenscupen med 11 seire gjennom sin karriere. Lundby tok sin 12. i Romania. Nå har hun 13.

Resultatliste kvinner stor bakke:

1. Maren Lundby , Norge: 262,7 poeng

2. Daniela Iraschko-Stoltz, Østerrike: 231,2

3. Yuki Ito, Japan: 229,7

4. Sara Takanashi, Japan: 228,6

5. Carina Vogt, Tyskland: 225,3

7. Anna Odine Strøm, Norge: 204,9

16. Silje Opseth, Norge: 175,6

