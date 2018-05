Nervøs Johaug suveren i konkurransecomebacket: – Jeg hadde 150 i puls

Publisert: 30.05.18 17:32

SPORT 2018-05-30T15:32:17Z

SOGNEFJELLET (VG) Therese Johaug (29) løper fra alle, skremmer alle på intervalløkt på snøen og tester bedre enn noen gang før.

Onsdag gikk hun så snøen sprutet under en såkalt terskeløkt, en kontrollert økt hvor man unngår melkesyre, på samling på Sognefjellet. Johaug er tilbake på samling med landslagsvenninnene.

Og de har grunn til «å frykte» Johaug i comebacket.

Hun har slått sine egne tester i vår, og ifølge TV 2 målt et oksygenopptak på 82.

– Ikke sjokkert

Forrige uke var 29-åringen tilbake med startnummer for første gang siden dopingutestengelsen. Hun vant Fornebuløpet. 10 kilometer på 33 minutter og 36 sekunder. Hun var ett minutt og 31 sekunder foran Ingvild Flugstad Østberg i mål.

– Jeg har bestandig vært god til å løpe, men jeg har ikke vært med på så mange løpekonkurranser før. Jeg kjenner formen er bra. Jeg har vært hakket bedre enn Ingvild på løpeøkter før, så mellom oss var det ikke så overraskende, sier Johaug beskjedent til VG.

Østberg så bare ryggen til Johaug.

– Hun forsvant fort altså, sier Østberg til VG og fortsetter:

Det er mye snakk om Therese og det løpet, og intervalltreningen her. Men folk er ikke sjokket over at det går fort med Therese, for det har det gjort før også.

– Det er så enormt bra

Maiken Caspersen Falla mener løpet til Johaug var så bra at konkurrentene bør bli litt bekymret.

– Det er så enormt bra. Hun virker veldig på hugget. Hun kan bli skummel. Jeg hadde blitt litt betenkt om hun hadde vært min argeste konkurrent om VM-gull, sier Falla til VG, vel vitende om at hun og Johaug ikke kommer til å gjøre opp om et sprintgull.

Johaug merket at det var en stund siden hun hadde konkurrert.

– Det var moro å få på seg startnummeret igjen. Jeg kjente jeg var nervøs på startstreken med 150 i puls, det tydet på at det var en stund siden sist, og at jeg trenger noen konkurranser for å få inn konkurranseinstinktet igjen, sier Johaug.

Også på snøen gikk det i et voldsomt tempo for Johaug onsdag. Hun forteller at hun ikke satte opp tempo for å skremme lagvenninnene.

– Nei, det var en terskeløkt. Så det var bra det, sier Johaug.

Skal konkurrere mye

Johaug skal konkurrere mye denne sommeren, om to uker er hun på start under Oslo Skishow i Holmenkollen.

Hun stiller også til start under Sommarland skifestival i Bø i Telemark om en måned, før hun skal være med på Blinkfestivalen i Sandnes.

29-åringen står over Toppidrettsveka.

Ole Morten Iversen er ny landslagstrener for damene. Han gleder seg til å jobbe med Johaug.

– Mila på 33 minutter og 36 sekunder er vanvittig fort. Det er ikke mange gutter som følger henne på løpetur, sier Iversen til VG.

Mer Mikkelsplass og Johaug

Johaug sa da hun var tilbake etter utestengelsen at hun ville fortsette samarbeidet med trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

Nå er det klart at han blir enda tettere på enn planlagt, han er nå på lønningslisten til Norges Skiforbund som teknikktrener, melder Aftenposten.

Mikkelsplass er på plass på Sognefjellet.