Doping-dragkampen spisser seg til

Publisert: 24.05.18 17:57

Klarer inngrodde idrettsledere å bevare sementerte strukturer? Eller vil forsøket på å modernisere dopingjakten til slutt rive ned veggen av endringsresistens?

Mye er usikkert rundt hvordan fremtiden vil bli, men én ting er på det rene. Her vil det tvinge seg frem en eller annen form for avklaring.

Et mulig utfall er at de eldre herrer, som styrer internasjonal idrett, lykkes med å de facto bevare status quo .

De kan da gjerne snakke om forandring gjennom retoriske krumspring , komme med bortforklaringer og tomme løfter, men der de vil få gjennomslag for den underliggende interessen. Den er å bevare kontrollen selv.

Alternativet er at den moderne tiden ankommer internasjonal idrettspolitikk på et eller annet tidspunkt. Da får vi en sårt tiltrengt systemendring , der dopingjegerne får en mye mer reell autonomi, og hvor faren for at vikarierende motiver får styre følgelig reduseres.

Det er nemlig prinsipielt urovekkende at de samme med ansvar for marked, inntekter, PR og positivitet, for eksempel IOC, så til de grader tviholder på rattet om hvordan kontroll, avsløringer og lite hyggelige sider ved idretten skal håndteres.

Langs disse skillelinjene brygger det opp til en stadig mer intens konflikt, der en norsk politiker for øyeblikket spiller en sentral rolle.

I et eksklusivt intervju med BBC kunngjør Linda Hofstad Helleland sitt kandidatur som den neste Wada-presidenten, etter idrettsveteranen Craig Reedie.

Systemet er som kjent slik at Wada eies 50/50 av IOC og myndighetssiden, med et ambulerende lederverv.

Neste gang er det sistnevntes tur, og tanken på Helleland i en lederrolle er en åpenbar brannfakkel i idrettsleiren.

For helt siden hun kom inn som visepresident, har handling fremfor bare ord vært mantraet for hvordan hun vil forandre antidopingsystemet.

Motstandere av den konfronterende stilen hennes, også i norsk idrett, søker gjerne å stemple henne som lettvint og populistisk.

Men det er vanskelig å ikke gi henne rett i at behovet for en reell endring i det internasjonale antidopingarbeidet er tvingende nødvendig.

Håndteringen av den russiske systemdoping har utartet til en farse, der paradoksene står i kø, og der det ikke finnes noe i nærheten av en rød tråd for hvordan problemet håndteres.

Friidrett har sin strenge linje, skiskyting er mykere enn Lambi, mens IOC har vinglet og vinglet, og landet med en utvannet utestengelse i OL.

Nå er vi til og med der at WADAs valg om å fortsatt holde tilbake sertifiseringen av det russiske antidopingbyrået RUSASA, motarbeides aktivt fra innsiden.

Russerne nekter å frigi nødvendige data og de vil ikke erkjenne konklusjonene i McLaren-rapportene om hva som fant sted, men nå prøver enkelte å underminere de tydelige kriteriene gjennom ullent ordkløveri.

Dessuten var motviljen mot å få en uavhengig gransking av håndteringen av Russland-saken, så stor at Helleland utsetter forslaget til en senere anledning.

Det er ingen enkel fasit på hvordan dette best løses, men i bunnen her ligger det en grunnleggende holdningskamp.

Den foregår mellom dem som helst vil ha det meste som før, og dem som mener det trengs radikale forandringer.

Skal tilliten til internasjonal idrett kunne gjenopprettes, er det liten tvil om hvem som bør gå seirende ut. Men det er høyst tvilsomt om det blir slik.

Den maktglade gutteklubben er nemlig av den seige sorten.

Og snart er det fotball-VM. I Russland.