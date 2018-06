TALENT: Kristoffer Reitan, her fra juniorversjonen av Ryder Cup i 2016. Foto: Jamie Squire / Getty Images North America

Reitan-arving blir historisk: - En fantastisk følelse

Publisert: 04.06.18 21:34 Oppdatert: 04.06.18 22:49

NEW YORK/OSLO (VG) Det norske golfhåpet Kristoffer Reitan (20) blir historisk etter at han i et nervedrama kvalifiserte seg for prestisjetunge U.S Open om to uker.

Reitan-arvingen skal møte spillere som Tiger Woods, Jordan Spieth og Rory McIlroy etter at han kvalifiserte seg til verdens største golfturnering mandag, med seks slag under par.

– Dette blir rimelig kult. En fantastisk følelse, sier Kristoffer Reitan til VG.

Reitan blir også den første norske herrespilleren som spiller en majorturnering på tolv år, skriver Norsk Golf . Den forrige var Marius Thorp i The Open Championship i 2006.

Reitan ble feltets beste amatør på Walton Heath Golf Club utenfor London og spilte på færre slag enn tunge golfnavn som Lee Westwood, Thomas Pieters og Padraig Harringon.

– Jeg spilte kvaliken på den samme banen for ett år siden også, men da ble jeg for opptatt av de store navnene rundt meg. Denne gangen visste jeg hva som krevdes. Jeg gjorde få feil og tok vare på de mulighetene jeg hadde, sier Reitan.

Han endte på 12.-plass og blant de 14 øverste på resultatlisten som får billett til den prestisjetunge turneringen som arrangeres på Shinnecock Hills Golf Club på Long Island i New York.

Spesielt fornøyd var han med at han senket to putter på rundt fem meter på de to siste hullene. Det vitner om mental styrke.

– Det så litt mørkt ut på det tidspunktet. Derfor var det en dødsgod følelse å få satt dem. Jeg har ikke fått til så mange lengre putter på en stund, sier Reitan til VG.

Utenfor New York om bare to uker skal han spille med verdens største golfstjerner. Og kanskje havner han sammen med sitt store idol, Tiger Woods, som viser gryende form etter comebacket, og som bare trenger å få orden på puttingen før han vinner igjen.

– Tiger er mitt store idol. Det er ikke spørsmål om noe annet. Det hadde vært helt ekstremt å få spille med ham, sier Reitan, som har møtt Woods to ganger tidligere, men aldri spilt med ham.

– U.S Open blir fantastisk uansett, understreker Reitan.

– Tror du at du kan klare cuten (de som også spiller i helgen)?

– Ja, det absolutt realistisk. Men jeg har ikke lagt noen spilleplan for U.S Open ennå. Jeg har aldri spilt banen heller. Jeg kommer til å oppleve at mange av heltene mine spiller i den turneringen, og da er det viktig at jeg tør å gjøre min jobb. Jeg kan ikke fokusere på dem som er rundt meg, sier Reitan, som liger nede på 32. plass på verdensrankingen for amatører.

Reitan dro til Texas for å spille collegegolf, men følte ikke at han fikk nok tid til golfen, og dro hjem til jul.

Etter det har han fått prioritert sporten han elsker hundre prosent igjen.

– Dette er et langsiktig prosjekt. Det er ikke nødvendigvis det som skjer her og nå som gjelder, men målet er å være i verdenstoppen om noen år, sier Reitan, som har sett hvordan sin gode kompis Viktor Hovland har klatret helt til 7. plass på verdensrankingen for amatører.

– Det er utrolig hva Viktor har oppnådd. Han viser at han har verdensklassenivå inne, sier Kristoffer Reitan, som også debuterer på Europatouren førstkommende torsdag.

Han er sønn av Magnus Reitan som er på toppen av Reitangruppen sammen med sin bror Ole Robert Reitan.

– Min far og min mor, ja hele familien, har betydd utrolig mye for min golfsatsing. Det som er betryggende er at de vil at jeg skal ha det bra og at jeg skal trives med det jeg gjør. De hjelper meg så mye de kan. Jeg kan ikke sette ord på den støtten jeg har fått, sier Kristoffer Reitan til VG.

Juniorlandslagstrener Niklas Diethlem har trent Reitan siden 13-årsalderen. Han tror 20-åringen kan ta steget helt opp blant de beste - om han klarer å være gjennomført profesjonell.

– Jeg vil si at han har både lengden og puttingen. Selvtilliten også for den saks skyld. Men det er dette med å være proff hver eneste dag. Det er det vanskeligste som finnes. Å orke og være proff hver dag krever utrolig mye. Men klarer han det, da finnes det så klart en sjanse, sier han til VG.

Han beskriver sin “læregutt” som en spiller med en X-faktor.

– Kristoffer har alltid vært en som gjør spesielle ting. Det er noe ekstra i hodet på de som gjør disse tingene. Mange er like gode som Kristoffer, men de gjør ikke dette, sier Diethlem.

Golf-Norge jubler etter Reitans enorme prestasjon.

– Det har aldri skjedd før (at en nordmann kvalifiserer seg). Og det er verdens største golfturnering. Det er noe sånt som 10 000 som prøver å kvalifisere seg og et startfelt på 150 stykker. Det er noe av det råeste man kan kvalifisere seg til, sier Magnus Sveen i Norsk Golf til VG.

Men det er ingen lett utfordring som venter Reitan, ifølge Sveen.

– US Open er kjent for å være den turneringen som er vanskeligst. De lar roughen gro høyt, har smale fairwayer og lynraske greener. Det er på mange måter den mest krevende testen man kan få.

Selv sier Reitan at han ikke vet om han er best under knallharde forhold.

Reitan stiller som amatør i turneringen. Det betyr at han ikke kan motta premiepenger. Turneringen spilles mellom 14. og 17. juni.