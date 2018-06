Diamond League-sjefen om Bislett-skandalen: Ikke verdens undergang

Publisert: 08.06.18 12:39

SPORT 2018-06-08T10:39:19Z

Diamond League-sjef Petr Stastny innrømmer at han ble overrasket som vitne til hinderskandalen under Bislett Games, men understreker at den ikke skygger for det han mener var et meget bra stevne.

– Selvsagt var det uheldig. Men det er ikke verdens undergang og det er ikke nødvendig å blåse det opp eller ta det ut av alle proporsjoner, sier Petr Stastny til VG.

Han har i mange år vært øverste sjef for friidrettens viktigste stevneserie, kalt Diamond League. Han følger alle stevnene verden rundt og skriver rapporter om det han ser og opplever. Petr Stastny påpeker imidlertid at han ikke har ansvar for det rent sportslige. Det vil si «hinder-flausen». Det er det en delegat fra det internasjonale friidrettsforbundet IAAF som har.

Men Diamond League-sjefen fikk selvsagt med seg det som skjedde da arrangøren av Oslos Diamond League-stevne plasserte ett hinder i herrehøyde (91,4 centimeter) på banen foran kvinnenes 3000 meter hinder (kvinnehinder 76 centimeter). Det tok tre runder før det var justert ned til riktig høyde. Det var for sent. Skandalen var et faktum.

– Jeg var selvsagt overrasket. Men vi er i en verden der vi er avhengig av frivillige også. Ting som det har skjedd før, og feil skjer. En gang i Berlin manglet en hel rekke med hekker, blant annet, sier Petr Stastny til VG fredag.

– Ingen ble skadet. Det er det viktigste, tilføyer han.

Petr Stastny er også «sikker på» at noe lignende vil skje igjen. For eksempel at et hinder plasseres «en halv meter feil». Han sier også at det som skjedde på Bislett så veldig rart ut,spesielt da han fikk se det i slow motion på TV-skjermen.

– Det er ikke noe moro. Den som ligger først i feltet ser det. Men ikke de som kommer bak. De ser det for sent og går i fellen. Vi synes selvsagt synd på utøverne, sier Diamond League-sjefen om det det anerkjente nettstedet for friidrett letsrun.com karakteriserer som «blodbad».

Petr Stastny er på sin side opptatt av at Bislett Games med stevnet torsdag kveld er tilbake til «gammel storhet» etter noen år med problemer, som han uttrykker det.

– De har gjort en helomvending etter problemer med publikum og sponsorer. Arrangøren har på en måte gjenskapt Bislett slik det var. De har «oppfunnet» seg selv på nytt. Bislett var veldig bra denne gangen, sier han.

– Det som skjedde på 3000 meter hinder bør ikke være hovedfokus. Det som er viktig er Bisletts comeback til gammel storhet, sier Petr Stastny til VG.