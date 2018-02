FIRE NORSKE PÅ TOPP: Johannes Høsflot Klæbo (midten) vant tremila på Lillehammer i desember foran Martin Johnsrud Sundby (t.v.) og Hans Christer Holund (t.h.). Simen Hegstad Krüger ble nummer fire. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Skinstad om OL-tremila: – Første gang Norge skal gå som et lag

Åge Skinstad mener OL-uttaket til herrenes 30 kilometer viser at Norge for første gang skal gå som et lag med hjelpeløpere i et mesterskap. Det er ikke OL-medaljørene Erling Jevne og Odd-Bjørn Hjelmeset enig i.

Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby , Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger. Det er de fire som skal kjempe om OL-gull for Norge på tremila den 11. februar.

I verdenscuprennet på Lillehammer tidlig i desember havnet de som nummer én, to, tre og fire. Da var det Klæbo som triumferte etter å ha spurtet fra Sundby.

– Det er første gang Norge skal gå som et lag, sier Discovery-ekspert Åge Skinstad, som selv er tidligere langrennssjef.

Han mener Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger må finne seg i å være hjelpeløpere og først og fremst skal gå for at enten Klæbo eller Sundby tar gullet.

– Jeg ville gjort akkurat det samme uttaket selv, fortsetter han.

Samtidig betyr det at gode avsluttere ikke får muligheten. Formsterke Emil Iversen har fått beskjed om å lade opp til sprinten, og Finn Hågen Krogh fortalte tidligere at han var veldig skuffet over uttaket. Han så på 30 kilometer med skibytte som sin største medaljemulighet i OL.

– Vi har gullkandidater blant dem som er tatt ut, og også blant reservene. Emil Iversen er en gullkandidat på sitt råeste, sier OL-sølvviner på tremila i Nagano (1998), Erling Jevne, til VG.

Han er ikke uenig i uttaket, men er ikke enig med Skinstad i at de fire kommer til å gå som et lag.

– Alle kommer til å gå mest for sine egne sjanser. Det tror jeg så absolutt, sier Jevne.

Skal Holund eller Krüger ha sjanse på gullet, må de skaffe seg luke før mål, tror 51-åringen. Skal Sundby gå til topps, må han ha en stor nok luke på Klæbo før avslutningen.

– Det henger nok i bakhodet hans hvordan han ble most på Lillehammer, sier Jevne med referanse til Lillehammer-løpet, der Sundby hadde et par sekunder på Klæbo før den siste kilometeren, uten at det hjalp.

Han ser på Klæbo som Norges største gullkandidat, og tror han blir fryktelig vanskelig å slå dersom han henger med helt inn til oppløpet. Det er Odd-Bjørn Hjelmeset enig i. Men sistnevnte, som har bronse på femmila fra 2002-OL i Salt Lake City, minner om at det er tøff konkurranse.

– De norske har fantastiske muligheter, men det skal kjempes. (Dario) Cologna, (Aleksej) Poltoranin og kanskje noen russere. Det er ikke bare-bare, men Norge har et fantastisk bra lag. Jeg ville tatt ut de samme selv, sier Hjelmeset.

– Alle fire kommer til å være med å kjempe, sier han, men avfeier at de kommer til å gå som et lag med hjelpeløpere.

– De kommer nok til å gå taktisk smart sammen i løypa, men når det drar seg til, så vil de kjempe hver for seg. Jeg føler meg rimelig sikker på at hvis Krüger har muligheten på OL-gull, så går han for det, sier Hjelmeset.