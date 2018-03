NY WADA-PRESIDENT? Linda Hofstad Helleland, her med Inge Andersen under OL i 2016, vil ikke svare på hvorvidt hun har planer om å bli ny president i Wada. Foto: Delebekk, Bjørn S.

– Helleland utgjør trussel for IOC

Publisert: 27.03.18 15:42

Sterke krefter i Den internasjonale olympiske komité (IOC) vil trolig jobbe aktivt for å hindre at Linda Hofstad Helleland blir ny president i Wada.

Det mener engelske Nick Butler. Journalisten er en av dem som følger den olympiske bevegelsen aller tettest, som journalist i nettstedet Insidethegames.biz .

Helleland er inne i sitt andre år som visepresident i antidoping-organisasjonen Wada. Til neste år skal presidenten byttes ut. Wada eies femti-femti av henholdsvis IOC og alle verdens myndigheter.

– Det er veldig sannsynlig at IOC vil jobbe aktivt for å hindre Helleland i å bli ny president. Hun utgjør en for stor trussel for dem, sier Butler til VG.

– Hva er det IOC frykter?

– Å miste kontrollen. De klarer ikke å kontrollere henne, sier briten.

VG har konfrontert Helleland med Butlers utspill:

– IOC og jeg har ulik oppfatning av hvordan idrettsbevegelsen fremstår for utøvere og publikum. Jeg oppfatter at de ikke ønsker noe særlig endring, og da er det ikke spesielt oppsiktsvekkende at de prøver å motarbeide oss som står for en annen linje, sier den tidligere kulturministeren.

– Kjenner du deg igjen i det Butler sier her?

– Jeg hører noen mener det er upassende av meg å si det alle tenker i offentligheten. Men det kan jeg forsikre om at jeg har tenkt til å fortsette med, sier visepresidenten i Wada.

Nick Butler var på plass under den årlige Wada-konferansen i Lausanne i forrige uke. På slutten av den første dagen holdt Linda Hofstad Helleland en avslutningstale som skal ha fått flere mektige IOC-medlemmer i salen til å reagere.

For selv om ikke IOC var nevnt spesifikt, var ikke kritikken til å misforstå: Hun snakket om behovet for tydelige regler og sa hun var enig med utøverne mente prosessene før, under og etter vinter-OL som «forvirrende».

Foran en lang rekke idrettsledere på øverste hylle angrep hun også internasjonale særforbund som lar russiske utøvere delta i verdenscupen selv om de var utestengt fra OL.

– Trenger IOC spesielt, og internasjonal idrett generelt, et mer åpent debattklima enn hva vi ser i dag?

– Uten tvil. Og i 2018 stilles det helt andre krav til måten organisasjoner jobber på. Behovet for en debatt om hva som er nødvendige endringer for å bevare idrettens legitimitet er etterlengtet. Her hjemme har vi generelt en tradisjon for å stille spørsmål og debattere åpent, slik er ikke praksisen i internasjonal idrett. Norge har mye kompetanse på godt styresett, likestilling og etter hvert åpenhet. Her har internasjonal idrettspolitikk en lang vei å gå, og noen må si fra om at nå er det på tide at noe skjer. Nok prat. Nå er det handling som teller, sier Helleland til VG.

Nick Butler sier reaksjonene i salen var blandet etter Hellelands tale.

– Mange mente at hun misforsto publikumet sitt, og i stedet snakket og brukte media til sin egen politiske fordel. Jeg synes ikke det er rettferdig, siden det er bra at noen snakker helt åpent og ærlig. Men det er ikke slik den olympiske bevegelsen liker å operere. IOC avskyr alle som kritiserer dem offentlig, sier Nick Butler.

Nå er spørsmålet hva Helleland velger å gjøre når sir Craig Reedie går av som Wada-sjef i 2019. Han er IOC-medlem. Dermed er det normalt myndighetene sin tur til å velge president neste gang.

Likevel spekuleres det i at Hellelands kritiske holdning til IOCs håndtering av Russland-saken og krav om en bred gjennomgang av det som har skjedd, kan sette i gang krefter i IOC.

På spørsmål om hva slags forhold Helleland har til sin egen president i Wada, som også er IOC-medlem, svarer hun:

– Presidenten kommer fra IOC. Jeg kommer fra myndighetene. Det er selvsagt forskjell på hvilke prinsipper vi legger til grunn for hvordan en organisasjon skal styres og hvordan ledelse utføres. Jeg er opptatt av full åpenhet, likestilling, at alle skal høres og demokratiske prosesser, sier Helleland.

Kristin Kloster Aasen har et halvt år bak seg som IOC-medlem.

– Jeg opplever ikke at det er en negativ holdning til folk som snakker åpent blant folk i IOC. Mitt inntrykk er at man har åpne diskusjoner. Langt mer enn jeg tror var tilfelle tidligere. Jeg kjenner meg ikke igjen i at folk i IOC ikke liker Helleland, sier hun.