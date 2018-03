INSTRUKSENE NÅDDE FREM: Jørn Andersen avsluttet kontrakten med Nord-Korea med en avgjørende seier over Hongkong. Foto: Yuta Omori / TT / NTB Scanpix

Nord-Korea vant i Andersens siste kamp: Klare for Asiamesterskapet

Publisert: 27.03.18 12:35 Oppdatert: 27.03.18 13:06

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

SPORT 2018-03-27T10:35:02Z

(Nord-Korea - Hongkong 2–0) Jørn Andersen (55) avsluttet kontrakten som Nord-Koreas landslagssjef ved å vinne den helt avgjørende hjemmekampen mot Hongkong.

Nord-Korea greide seg med uavgjort mot Hongkong i den siste kampen i kvalifiseringen til Asiamesterskapet neste år.

2–0-seieren betyr at Jørn Andersens lag er kvalifisert for sluttspillet i De forente arabiske emirater, i januar og februar 2019, men der er det lite sannsynlig at Fredrikstad-mannen vil lede laget.

– Det er 99 prosent sikkert at jeg gir meg når kontrakten går ut 31. mars, fortalte han VG for noen dager siden.

– Har du gitt forbundet beskjed om det?

– Ja.

– Hvorfor vil du ikke si hundre prosent? Hva handler den ene prosenten om?

– Man kan aldri garantere noe i fotball.

Han har følt at arbeidsforholdene er blitt vanskeligere og vanskeligere. Den politiske situasjonen gjør at Nord-Korea sliter med å finne motstandere. Dette førte også til at begge kvalifiseringsmøtene med Malaysia måtte spilles på nøytral grunn. Hverdagen har handlet om trening og testoppgjør mot nasjonale klubblag. Av 20 kamper er bare to spilt på hjemmebane.

I det som ser ut til å bli den siste, på Kim-Il-sung-stadion i hjertet av Pyongyang, var det aldri snakk om å forsvare det ene poenget.

– Vi skal underholde. Vi skal alltid angripe, det er det vi kan best, lovet treneren, og tilskuerne på Kim Il-sung-stadion fikk se et hjemmelag som tok kommandoen med en gang og ledet 2–0 før 1. omgang var halvspilt. Målene kom ved de to store offensive stjernene, Jong Il-Gwan, som spiller i sveitsisk fotball, og Pak Kwang-Ryong, som er i østerrikske St. Pölten.

Det er 23 måneder siden han sjokkerte fotballverden ved å overta som Nord-Korea-sjef. Den første kontrakten var på åtte måneder, men etter seks seire, én uavgjort og ett tap var ikke nordkoreanerne i tvil: De ville at Andersen skulle forlenge, og han skrev på for ytterligere 15 måneder, med hovedfokus på å kvalifisere Nord-Korea til Asiamesterskapet i 2019.

Før møtet med Hongkong spurte VG den 55 år gamle treneren om den siste kampen ville avgjøre om oppholdet hans kan kalles en «stor suksess».

– Ja, egentlig. Jeg mener at jeg har utviklet spillerne og fått laget opp på et nytt nivå. Vi kvalifiserte oss til Øst-Asia-mesterskapet der vi spilte helt jevnt med VM-klare Japan og Sør-Korea. Og hvis vi også kvalifiserer oss til Asiamesterskapet mener jeg at oppholdet har vært en stor suksess, skrev Jørn Andersen i en melding til VG.

Hans siste 15 måneder som Nord-Korea-sjef var vanskeligere enn de første åtte. I 2017 ble fikk ikke Nord-Korea spilt kamp før i juni, mest på grunn av den politiske situasjonen. Fra juni og til nå ble det ytterligere 11 kamper: Tre seire, fem uavgjort og fire tap, inkludert 0–1-nederlag mot både Japan og Sør-Korea . Men den viktigste kampen ble altså vunnet.

PS ! Jørn Andersen står da igjen med ni seire, seks uavgjort og fem tap på sine snaut to år i fotballverdens mest spesielle trenerjobb. Nord-Korea var allerede ute av kvalifiseringen til sommerens Russland-VM da Andersen overtok.

Denne artikkelen handler om Fotball

Jørn Andersen

Nord-Korea