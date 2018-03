KNUSTE KONKURRENTENE: Petter Northug vant Sandfjellrennet i strålende vær onsdag. Han vant i overlegen stil foran landslagsløper Didrik Tønseth. Foto: Terje Alstad / NTB Scanpix

Northug etter løyperekorden: Orker ikke hardøkter - bedre å gå skirenn

Petter Northug (32) slo sin egen løyprerekord da han vant Sandfjellrennet for tredje gang onsdag. Han slo OL-stafettvinner Didrik Tønseth med over ett minutt.

Northug koser seg med turrenn for tiden. 32-åringen vant Sandfjellrennet med tiden 1.11.46. Northugs gamle rekord i rennet var på 1.12.32.

Han hadde konkurranse fra landslagsløper Tønseth, men han ble slått med ett minutt og 18 sekunder.

Northug vant Flyktningerennet søndag. Da slo han Tønseth med tre sekunder.

Tåler ikke motbakker

30 kilometeren gikk i klassisk stil i Midtre Gauldal i Trøndelag.

– Bra føre. Det var også god vind, sa Northug til NTB.

– Hvordan er formen?

– Ikke sånn særlig. Jeg kjenner at jeg ikke tåler motbakker, så jeg er ikke i noe form, svarer Northug.

– Nå er det artig å gå skirenn igjen?

– Ja, jeg orker ikke å trene hardøkter. Da er det bedre å gå renn.

Northug gikk ett skirenn i verdenscupen i år etter mye bråk rundt uttak. Han stakk til skogs etter at han røk på prologen i Lillehammer i desmber.

– Han knuser oss

Tønseth var ydmyk etter 2. plassen.

– Det er bra gåing av Petter. Han knuser oss. Jeg gikk det jeg var god for, sa Tønseth til NTB.

– Er det håp for ham med tanke på neste sesong?

– Ja, det vil jeg tro. Han virker å være i brukbar form med tanke på neste sesong. Jeg regner med at han stiller i VM i Seefeld og at han i hvert fall tar én sesong til, svarer Tønseth.

Taus om neste sesong

Selv vil ikke Northug si noe om hva som skjer etter sesongen. Bjørgen sa nylig til VG at hun ikke kan se for seg at skikongen kommer krypende til landslaget .

– Det tar jeg da. Nå har jeg fokus på å gå skirenn, sier Northug.

Magnus Stensås ble nummer tre, mens lillebror Even Northug gikk inn til 4. plass.

Johannes Høsflot Klæbo vant Sandfjellrennet i fjor. Han stilte ikke til start i år.

