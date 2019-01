BLIR LEGE: Nils Jakob Hoff må legge rokarrieren på vent. Her er han sammen med kjæresten Therese Johaug etter høringen hennes i CAS-slottet i Sveits i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Nils Jakob Hoff må kaste inn årene: – Jeg har ikke lagt opp

Nils Jakob Hoff (33) stilte hverken i EM eller VM sist sesong. Nå må ro-karrieren settes på vent for kjæresten til Therese Johaug.

Publisert: 02.01.19

– Jeg har ikke lagt opp. Mitt ønske er å komme tilbake til dette fantastiske laget, sier Hoff til VG.

Den tidligere verdensmesteren har fortsatt en drøm om OL i Tokyo i 2020. Men det lar seg foreløpig ikke kombinere turnustjenesten som lege. Hoff skal jobbe i Lillehammer fra i slutten av februar.

– Vi har vridd hodene våre, men har ikke funnet noen løsning på hvordan jeg kan være med på samlinger. Det finnes ingen alternativer, sier han.

Landslagssjef Johan Flodin utelukker ikke at Hoff kommer til å legge opp.

– Det er mye som taler for det. Men vi håper han kommer tilbake. Nils Jakob har mye å bidra med både på og utenfor vannet, sier Flodin til VG.

– Nå er han «off» og ikke aktuell for denne sesongen. Turnustjenesten lar seg ikke kombinere med satsingen på landslaget, fastslår svensken.

Nils Jakob Hoff var i desember feiret i desember at han er ferdig med studiene ved å legge ut et bilde på Instagram, som foruten ham selv både inneholdt ballonger, et norsk flagg og en flaske med Jägermeister. «Nils MD» fikk hjerter og en hund i kommentar fra Johaug og hjertelige gratulasjoner fra Marit Bjørgen.

Johaug tilbringer mye tid på hytta på Sjusjøen. Den ligger bare to mil fra Lillehammer.

– Jeg skal fortsette å trene, men kan ikke la en slik sjanse gå fra meg, sier Nils Jakob Hoff om turnustjenesten.

Bergenseren er ferdig i Lillehammer om ett drøyt år. Nå ser han for seg at Olaf Tufte tar over posisjonen som «stroke» i dobbeltfireren den kommende sesongen. VM i Østerrike er kvalifisering for OL.

– Vi har en fenomenal dobbeltfirer. Så får jeg kjempe om å hoppe inn igjen i båten i 2020, sier Hoff – som i 2013 opplevde karrierens høydepunkt da han tok VM-gull sammen med Kjetil Borch i dobbeltsculler.

Dobbeltfirer kom ikke til start under VM i Bulgaria sist høst. Etter å ha prioritert studiene var Nils Jakob Hoff uheldig å fikk en forbrenning under en fjelltur på Hardangervidda.

– Men ambisjonen er fortsatt å komme tilbake, lover han.

