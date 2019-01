FALT: Silje Norendal falt i sitt siste run, da hun var avhengig av en god poengscore for å blande seg inn i toppen. Foto: Process Films / Snowboardforbundet

Ingen pallplass for Norendal i X Games

SPORT 2019-01-26T19:06:41Z

Silje Norendal (25) måtte treffe i siste omgang, men falt, og dermed ble det ingen medalje for henne i X Games i Aspen, hvor en 17-åring stakk av med seieren.

Publisert: 26.01.19 20:06

I 1. omgang fikk Norendal 80 poeng, og plasserte seg på 3. plass etter at alle hadde kjørt en gang. 2. omgangen var ikke veldig annerledes, men ga noen poeng mindre, samtidig var det en konkurrent som måtte passere henne.

Dermed måtte hun kline til i siste omgang, men et tidlig fall etter en rail satte stopper for en god poengsum. Norendal ligger an til en 5. plass.

I OL ble det 4. plass for Norendal etter denne missen:

17 år gamle Zoi Sadowski-Synott fra New Zealand vant konkuransen med en poengsum på 91. 0,44 poeng foran Hailey Langland fra Canada.

Norendal har fire X Games-gull fra tidligere. Det forrige kom på Hafjell i 2017.

Da VG snakket med henne torsdag var hun offensiv foran konkurransen.

– Det er en veldig bra løype i år, en av de beste X Gamesløypene jeg har kjørt. Den er intens, korte mellomrom mellom hvert element og det er ikke rom for feil. Jeg har litt mange triks som må sitte før finalen, men jeg har heldigvis to dager på meg, sa hun torsdag.

Hun hadde en tung fjoråssesong, og har uttalt ut hun følte at folk mistet troen på henne. Men har slått tilbake med gode resultater denne sesongen.

PS: 21:00 kjører Mons Røisland slopestyle-finale for menn.