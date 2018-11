Slik blir onsdagens omspill: – Magnus er stor favoritt

LONDON (VG) Onsdag kl. 16.00 norsk tid avgjøres VM i sjakk. Magnus Carlsen (27) regnes av de fleste som favoritt mot Fabiano Caruana (26) i sjakkens fartsdisipliner.

– Jeg tror jeg er litt bedre enn ham, men jeg må bevise det, og det blir ikke lett, sier Magnus Carlsen til VGTV.

Carlsen starter med hvite brikker i det første hurtigpartiet. Slik skal VM-matchens tiebreak spilles - i rekkefølge:

1. Hurtigsjakk: Fire partier, der avgjørelsen faller om en av spillerne får 2,5 poeng eller mer. 25 minutter + 10 sekunder pr. trekk. For to år siden vant Carlsen mot Karjakin i denne delen: 3–1.

2. Lynsjakk: 2+2+2+2+2, altså fem enkeltmatcher der begge har både svart og hvitt i hvert sitt parti. Hver enkeltmatch kan gi avgjørelse om VM-tittelen. 5 minutter + 3 sekunder pr. trekk.

3. Armageddon: Sjakkens straffesparkkonkurranse. 5 minutter til hvit, 4 minutter til svart. Svart vinner om det blir remis. Farge blir trukket.

– Magnus er stor favoritt i et omspill, sier Sergej Karjakin til VG. Han var Carlsens VM-utfordrer i 2016 og tapte den gang i hurtigsjakkdelen av omspillet.

Magnus Carlsen har en ekstremt god statistikk i omspill siden 2007: Ni forsøk - og seier i alle.

Nordmannen har også et overtak på Caruana i hurtig- og lynsjakk mellom de to:

* Hurtigsjakk: Her er de helt jevne: To Carlsen-seirer, én uavgjort og to Caruana-seirer. Det siste møtet mellom dem var i Paris sommeren 2017. Da ble det remis.

* Lynsjakk: Carlsen er suveren: 11 Carlsen-seirer, to remis og fire Caruana-seirer. Det siste partiet var Norway Chess 2018, da Carlsen vant.

* Totalt gir dette 13 Carlsen-seirer, tre remis og seks Caruana-seirer i de «kjappe» sjakk-formatene.

* Det har likevel blitt langt jevnere mellom dem siden 2014. Samtidig er det verdt å merke seg at Caruana ikke har deltatt i VM hverken i hurtig- eller lynsjakk siden 2014.

– Der har Caruana et problem. For du trenger erfaring i å spille hurtig- og lynsjakk, sier Elmira Mirzojeva, som dekker mesterskapet i London for den russiske TV-kanalen Matj.

Caruana sier til VG at han har trent en god del på fartsdisiplinene foran dette mesterskapet. Han toppet sommeren 2014 rankingen i hurtigsjakk, så han er ingen nybegynner i disse sjakk-formatene.

Magnus Carlsen ble første gang verdensmester i klassisk sjakk i 2013 og har så forsvart titlene i 2014 og 2016.

Her er Carlsens utrolige rekke med omspill-seirer siden 2007:

2007: Mot Onischuk - seier (Biel). *)

2011: Mot Ivanchuk - seier (Bilbao/Sao Paulo).

2012: Mot Caruana - seier (Bilbao/Sao Paulo).

2015: Mot Naiditsch - seier (Baden-Baden).

2015: Mot Vachier-Lagrave - seier (London).

2015: Mot Yu - seier (Doha).

2016: Mot Karjakin - seier (New York).

2017: Mot Vachier-Lagrave - seier (Paris).

2018: Mot Giri - seier (Wijk aan Zee).

*) Seieren kom på armageddon.