Karjakin: – Nå må Magnus komme opp med noe nytt

SPORT 2018-11-25T09:52:24Z

LONDON (VG) Sergej Karjakin tror fortsatt Magnus Carlsen kan dominere sjakksporten - men da må han komme opp med noe nytt.

Publisert: 25.11.18 10:52

Russeren var på plass til sjakk-VM i London til det 11. partiet - der han tok det symbolske første trekket.

– For fem eller ti år siden kjente ikke motstanderne triksene hans. Nå kjenner vi dem og vet hvor han er god og hvor han ikke er så god, sier Karjakin til VG.

– Derfor må Magnus komme opp med noe nytt. Han må skape noe nytt. Jeg synes han var bedre før. Nå trenger han å finne opp noe nytt.

Karjakin gliste og foreslo åpningstrekket b4 til Carlsen, men nordmannen holdt seg til sin egen plan.

Du kan spille gjennom parti 11 i VGs sjakkstudio.

– Jeg prøvde å «jazze» det opp litt, jeg gjorde mitt beste, smiler russeren, som spilte VM-kamp mot Carlsen i 2016. Den gang måtte det avgjøres på tiebreak, der nordmannen vant i den innledende hurtigsjakk-delen. Det kan det se ut som det blir også denne gang etter at Fabiano Caruana og Magnus Carlsen spilte remis for 11. gang på rad.

– Jeg skjønner at det er mye som står på spill, men det var likevel et kjedelig parti, sier russeren.

Han forventer at det blir omspill om VM-tittelen onsdag.

– Fabiano må kjempe skikkelig i det 12. partiet, for Magnus er favoritt i omspillet. Han er veldig god i hurtig- og lynsjakk. Fabiano er også bra, men ikke like bra som Magnus.

Karjakin mener altså at dagens toppspillere etter hvert har lært seg hvordan Carlsen spiller.

– De vet at han liker sluttspillet og at det er viktig å ha forberedt en god åpning mot ham. Derfor er det viktig at Magnus greier å skape noe nytt. Han er jo en utrolig sjakkspiller.

– Hva synes du generelt om nivået i denne VM-matchen?

– Jeg synes ikke det er så veldig imponerende. Begge misser muligheter. Men det er fordi mye står på spill, derfor er det forståelig.

Karjakin har merket seg debatten om VM-matchen bør ha flere partier, fordi spillerne nå er redde for å tape - og at det derfor blir mange remiser. Magnus Carlsen foreslo konkret 16 eller 18 partier på pressekonferansen etter 10. parti.

– I vår tid går alt fort. Jeg tror ikke det er mulig å utvide noe særlig. Tidligere spilte de i to måneder. Det går ikke lenger. Det er ikke mulig å selge inn.

– Men mitt forslag kunne være å øke til 13 partier. Det betyr at den ene spilleren får ett hvitt-parti ekstra. Hvis det ender uavgjort, taper den spilleren som har syv ganger hvitt. Da vil det bli en tøff fight. Det er kjedelig for folk med alle remisene.

– Satser du på å spille VM-match om to år?

– Jeg håper selvfølgelig på det. Men det gjør mange andre også. Først og fremst må jeg nå konsentrere meg om å kvalifisere meg for kandidatturneringen, sier Karjakin ydmykt.

«Kandidatturneringen» er sjakkens VM-kvalifisering. Den som vinner der, får lov til å spille om VM-tittelen mot Magnus Carlsen eller Fabiano Caruana i 2020.