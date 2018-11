Eksperter: Carlsen er en av de store i historien

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) er den 16. verdensmesteren i sjakkhistorien. Eksperter regner ham allerede som en av de største. Men Garri Kasparov er åpenbart nummer én fortsatt.

Publisert: 26.11.18 11:14

Nordmannen har hatt VM-tittelen siden han slo Viswanathan Anand i 2013. Mandag er han opptatt av å klare remis når VM-utfordrer Fabiano Caruana har hvitt i 12. og siste klassiske parti.

– Jeg har ingen planer om å spille crazy, sier amerikaneren til VG i VM-arenaen i London .

Klokken 16 starter det 12. partiet. Fra klokken 15.15 kan du følge kampen på VGTV.

Det betyr at det trolig går mot omspill onsdag, der det er hurtigsjakk først, deretter lynsjakk og så eventuelt til slutt armageddon.

Flere har den siste tiden satt opp sine lister over tidenes verdensmestere i sjakk. Det gjelder blant annet kjente kommentatorer på nettsiden chess24.com og de to forfatterne av boken «Sjakkgeniene», Atle Grønn og Hans Olav Lahlum . VG har også bedt noen fremstående sjakkeksperter sette opp sin liste (se alle listene i bunn).

Aleksandr Grisjtsjuk, Peter Svidler og Atle Grønn har alle Carlsen som nummer to bak Kasparov. Også sjakkhistorikeren Olimpiu G. Urcan har den nåværende verdensmesteren som nummer to. Anish Giri, Lahlum og El Pais-journalisten Leontxo Garcia har nordmannen på 4. plass. Chess.com’s Mike Klein plasserer Carlsen som treer.

Nesten samtlige har Garri Kasparov som nummer én. Han regnes som verdens beste sjakkspiller i perioden fra 1985 til 2000, selv om sjakk-verden en del av denne tiden var delt i flere forbund, på samme måte som boksesporten fortsatt er.

Grisjtsjuk mener at Carlsen sto bak en utrolig prestasjon da han hadde VM-titlene i alle «disiplinene» samtidig; klassisk sjakk, hurtig- og lynsjakk fra sommeren 2014 til høsten 2015, mens Grønn i sin bok fastslår at Carlsen «kom fra intet og hevet seg over åpningsteori og resten av verdenseliten».

Verdensmestere i sjakk (de 16 som er blitt betraktet som ubestridte mestere): Wilhelm Steinitz (1886-1894). Emmanuel Lasker (1894-1921) Raúl Capablanca (1921-1927). Aleksandr Alekhine (1927-1935 og 1937-1946). Max Euwe (1935-1937). Mikhail Botvinnik (1948-1957, 1958-1960, 1961-1963). Vasily Smyslov (1957-1958). Mikahil Tal (1960-1961). Tigran Petrosian (1963-1969). Boris Spassky (1969-1972). Bobby Fischer (1972-1975). Anatoly Karpov (1975-1985). Garry Kasparov (1985-2000). Vladimir Kramnik (2000-2007). Viswanathan Anand (2007-2013). Magnus Carlsen (2013-).

Det stemmer bra med hva Magnus Carlsen selv svarte da han på en av pressekonferansene i London ble spurt om hvem som er hans forbilde:

– Meg selv for tre-fire år siden, var svaret fra 27-åringen - til salens store begeistring.

– Magnus er en av de største spillerne i historien, sier Olimpiu G. Urcan, sjakkhistoriker og forfatter, bosatt i Singapore.

– Det skyldes ikke bare hans rekordsterke resultater, men hvor sterkt han har påvirket sporten. På mange måter har han mye til felles med José Raúl Capablanca, sier Urcan, som har kubaneren som nummer én. Han peker på at Carlsen har en rolle som går langt utover selve sjakkmiljøet.

Hans Olav Lahlum har altså Carlsen på 4. plass. Han karakteriserer landsmannen slik i «Sjakkgeniene»:

– Fortsatt kort fartstid som verdensmester, men kreativt sjakklig universalgeni som slo alle og vant alt i ung alder.

Det hører med til historien at Carlsen kanskje hadde blitt verdensmester enda tidligere - om han hadde villet. Men til tross for at han var verdensener, sa han nei til å være med i VM-kvalifiseringen i 2011. Han mente mesteren hadde for store fordeler. Han sammenlignet med at den regjerende verdensmesteren kunne gå rett til finalen i fotball-VM.

Her er ekspertenes rangeringer:

Aleksandr Grisjtsjuk, nr. 9 i verden:

1. Garri Kasparov.

2. Magnus Carlsen.

3. Bobby Fischer.

4. Anatolij Karpov.

5. Mikhail Botvinnik/Viswanathan Anand.

Peter Svidler, kjent kommentator, nr. 19 i verden:

1. Garri Kasparov.

2. Magnus Carlsen.

3. Bobby Fischer.

4. Aleksandr Alekhine.

5. Jose Raul Capablanca.

Anish Giri, nr. 5 i verden:

1. Garri Kasparov.

2. Aleksandr Alekhine.

3. Bobby Fischer.

4. Magnus Carlsen.

5. Mikhail Tal.

Atle Grønn, forfatter/NRK-ekspert:

1. Garri Kasparov.

2. Magnus Carlsen.

3. Bobby Fischer.

4. Jose Raul Capablanca.

5. Mikhail Tal.

Hans Olav Lahlum, forfatter/VGTV-ekspert

1. Garri Kasparov.

2. Aleksandr Alekhine.

3. Emanuel Lasker.

4. Magnus Carlsen.

5. Jose Raul Capablanca.

Leontxo Garcia, journalist El Pais:

1. Garri Kasparov.

2. Anatolij Karpov.

3. Bobby Fischer.

4. Magnus Carlsen.

5. Mikhail Tal.

Olimpiu G. Urcan, sjakkhistoriker:

1. José Raúl Capablanca.

2. Magnus Carlsen.

3. Bobby Fischer.

4. Garry Kasparov.

5. Emanuel Lasker.

Mike Klein, ekspert chess.com:

1. Garri Kasparov.

2. Bobby Fischer.

3. Magnus Carlsen.

4. Anatolij Karpov.

5. Emanuel Lasker.