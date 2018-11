Etter syv timer VM-start: – Magnus vil ha et nytt langt parti lørdag

LONDON (VG) Ekspertene tror Fabiano Caruana (26) vil ha et kortest mulig parti lørdag - etter et maratonparti på syv timer på åpningsdagen.

10.11.18

– Jeg tror ikke Caruana får ønsket oppfylt om et kort parti. Med hvite brikker kommer Magnus Carlsen til å legge veldig press på ham, tror Elmira Mirzojeva, som dekker VM for den russiske tv-kanalen Matj TV.

– Når Carlsen klarer å være så nær seier med svarte brikker, så kommer vi til å se ham enda sprekere med hvitt. Magnus vil helst ha enda et langt parti, sier den russiske eksperten til VG.

Fredagens parti var på 115 trekk og varte i syv timer. Da VG spurte spillerne fredag kveld om vi kan forvente lange partier i årets sjakk-VM , svarte Carlsen:

– Dette er VM. Jeg skal prøve å skvise hver minste vanndråpe ut av stein. Jeg kommer til å prøve så lenge det er mulig.

– Jeg spilte 122 i et parti mot Viswanathan Anand, men dette partiet føles mye lengre. Det var mye mer fighting. Det var en god start på VM.

Stefan Löffler, sjakkskribent for tyske Frankfurter Allgemeine Zeitung, sier:

– Det første partiet var et voldsomt slit for begge, og aller verst for Caruana. Han håper nok at han ikke trenger å spille så lenge lørdag, men om han får det ønsket oppfylt, er jeg usikker på.

– Magnus kommer til å fortsette å trykke på, men Caruana kommer til å spille på noe han kjenner godt for å redde remis. Han vil være godt fornøyd med det.

– Det var en overraskende start. En aggressiv Carlsen med svart gjorde inntrykk, sier Ulrich Stock i tyske Die Zeit.

– Jeg tror Magnus tenkte på lørdagens parti da han trykket og trykket. Det ble en prøvelse for Caruana. Men det skal sies at Fabiano forsvarte seg veldig bra.

En av verdens mest kjente sjakkfotografer, David Llada, sier til VG:

– Jeg tviler på om parti nummer to blir like langt som åpningspartiet. Jeg skulle gjerne se et nytt langt parti, men jeg tror begge trenger å komme seg etter et så langt og tøft parti. Men du vet aldri, smiler spanjolen.

Magnus Carlsen hadde altså svarte brikker i åpningspartiet fredag. Nå har han hvite brikker i parti nummer to. Etter som han startet med svarte brikker, har han nå hvite brikker i fire av de seks neste partiene.