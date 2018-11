VG trapper opp e-sport-satsingen: Inngår samarbeid med Telenorligaen

ROCKET LEAGUE:

En fartsfylt blanding av biler og fotball. To lag på opp til fire spillere kjemper mot hverandre om å score flest poeng ved å føre en stor, spretten ball inn i motstanderens mål. I e-sportssammenheng er det som regel tre spillere på hvert lag, og hver kamp varer i fem minutter. I Telenorliga-sluttspillet er det laget som kommer best ut av syv kamper som vinner.

LEAGUE OF LEGENDS:

To lag på fem spillere prøver å ødelegge hverandres hovedbase, kalt Nexus. For å komme seg til fiendens Nexus må laget både samarbeide godt og slåss med andre laget, samt bryte seg gjennom flere forsvarsbarrierer. Hver spiller velger seg én helt ut fra et utvalg på over 100, og holder seg til sin ene helt i hele kampen. På proffnivå handler det veldig mye om å finne de beste kombinasjonene av helter, som «kontrer» heltene til motstanderlaget. I Telenorliga-finalen er det laget som kommer best ut av fem kamper som vinner.

COUNTER-STRIKE: GLOBAL OFFENSIVE:

Kampene spilles mellom to lag bestående av fem spillere. Det ene laget har rollen som terrorister, mens det andre er antiterrorpoliti. Terroristene har som oppgave å plante og detonere en tidsstyrt bombe på et av to utvalgte steder på kartet. Antiterroristene skal til gjengjeld forhindre at dette skjer. Runden avgjøres på en av tre måter: ved at bomben sprenges eller blir desarmert, dersom det ene laget eliminerer det andre før bomben armeres, eller om tiden løper ut. En kamp består av to lag med fem spillere på hvert lag og foregår over totalt 30 runder. Begge lag spiller 15 runder som terrorister og 15 runder som antiterrorister, som betyr at et lag vinner når de oppnår 16 poeng. I Telenorliga-sluttspillet er det laget som kommer best ut av tre kamper som vinner.