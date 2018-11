Carlsen hemmelighetsfull om videoen: – Jeg er orientert om innholdet

LONDON (VG) Fabiano Caruana (26) visste ikke om video-skandalen før han spilte mot Magnus Carlsen (27) tirsdag. Verdensmesteren er hemmelighetsfull om hva han kan få ut av den.

Publisert: 16.11.18 11:19

På VGs spørsmål under pressekonferansen torsdag sa Magnus Carlsen at han ikke har sett den mye omtalte videoen fra Fabiano Caruanas treningsleir .

– Jeg har ikke sett videoen, men jeg vet hva den inneholder. Jeg har blitt orientert om innholdet i videoen av folk som jeg av en eller annen grunn stoler på.

VG får bekreftet fra pålitelige kilder at Caruana ikke var klar over videoen da han ble konfrontert med dette på pressekonferansen etter tirsdagens parti. Det skriver også NRK .

På NRKs spørsmål om han hadde sett amerikanske videoer i det siste, svarte Carlsen etter torsdagens parti:

– Jeg vet ikke hvor mye det kommer til å si.

– Har det noe å si? Er det informasjon man kan bruke?

– Kanskje, svarte Carlsen med et veldig lurt smil.

Han var også i kjempehumør på pressekonferansen etter å ha spilt med remis med svarte brikker mot Caruana. Alle fem partier i matchen har endt med poengdeling.

Den australske sjakkeksperten Ian Rogers sier at vi får se i de to neste partiene av VM-matchen hvor alvorlig saken er for Team Caruana:

– Etter som det var hans trekk med svart som vi så på videoen, blir det interessant å se nå i sjette og syvende parti når Carlsen har to hvite partier på rad.

– Hvor stor skade denne saken har hatt, vet vel bare Team Caruana selv. En ser på Fabiano at det er ubehagelig. Han likte ikke å bli orientert om dette før tirsdagens pressekonferanse - etter partiet. Og aller verst er det kanskje når det kommer fra dine egne supportere, sier Rogers til VG.

Videoen det er snakk om, ble nemlig lagt ut på Youtube av sjakk-klubben St. Louis, der Caruana holder til.

Da Magnus Carlsen (27) la ut en video om sine forberedelser til VM-matchen, var både mennesker og sjakkdetaljer sladdet for seerne. Slik var det ikke med videoen fra Caruana-leiren, som trolig ble lagt ut natt til tirsdag. Bare timer senere ble den fjernet.

– Dette er bare sammenlignbart med da Viswanathan Anand ble askefast da han skulle til VM-matchen i Sofia i 2010, fastslår Ian Rogers.