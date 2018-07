KAPP & KUTT: Ivar Stuan (t.v.) har fått lønnskutt som sportssjef i kombinert. Her sammen med Swix-direktør Åge Skinstad da selskapet inngikk sponsoravtale med kombinert i Oslo i april. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Kombinert tvunget til å spare to millioner

Publisert: 31.07.18 14:57

Ansatte måtte ned i lønn. Og treningsleir i Italia ble avlyst. Det ble iverksatt dramatiske tiltak da styret i Norges Skiforbund kjørte «sparekniven» i kombinert.

Sportssjef Ivar Stuan bekrefter overfor VG at hans stilling er redusert fra 80 – til 50 prosent. Utviklingssjef Jan Christian Bjørn har gått ned fra 100- til 70 prosent stilling. Og jobben etter den mangeårige treneren Bjørn Kåre Ingebrigtsen står vakant.

– Jeg vil ikke kalle det kniven på strupen, men vi fikk en tøff beskjed, sier Ivar Stuan.

Skistyret var nådeløs på et møte før sommeren. Kombinert hadde opparbeidet seg en skyld til eget forbund (NSF) på fem millioner kroner. Budsjettforslaget ble returnert med en klar beskjed om å redusere kostnadene med to millioner kroner. Og det temmelig kvikt. Deadline er satt til 1. januar 2019.

Ifølge Stuan ble det bestemt å skjerme de aktive. Kuttene er gjennomført i administrasjonen. Bare Peder Sandell (hopptrener) og Kristian Hammer (landslagssjef) fikk fortsette i fulltidsjobb.

Den tidligere landslagshopperen Tom Hilde (trener/utstyrsekspert) og OL-vinner Håvard Klemetsen (trener for hospitanter) – som er ansatt på deltid – har fått ytterligere redusert arbeidstid.

– Dette rammer først og fremst oss i administrasjonen. Men vi måtte justere pengebruken, og bestemte oss for å verne om de aktive og det sportslige, sier Stuan.

Men Jørgen Graabak & Co slapp ikke helt unna likevel. En planlagt samling i italienske Livigno i juni ble avlyst, og flyttet til Lillehammer og Skeikampen.

Ikke nok med det. Like før utøverne skulle møte på landslagssamling for en drøy måned siden ble Jørgen Graabak, Jan Schmid, Espen Andersen, Jarl Magnus Riiber og Magnus Krog nektet å komme fordi de ikke hadde signert utøverkontrakt med NSF.

Etter et drøyt døgn med «stillingskrig» ble imidlertid floken løst. Det handlet om uenighet om markedsrettighet. Stuan sier han er glad for at utøverne har sterke meninger.

– Men diskusjonen varte ikke lenge. Hvis ikke kunne det gått ut over det sportslige, sier Stuan.