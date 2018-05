FR A TOPP TIL BUNN: Mats Trygg (i midten med C på brystet) og Lørenskog lå i toppen av toppserien i ishockey i mange år. Nå er kassa tom og fortsatt eksistens i Getligaen synger på siste verset. Bildet er fra forrige sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lørenskog ishockey: – Ser veldig mørkt ut

Publisert: 03.05.18 12:52

Lørenskog ishockey har ikke klart å samle inn nok penger til å betale sin gjeld før fristens utløp i dag, torsdag. Etter alt å dømme må den gi fra seg plassen i toppserien Getligaen neste sesong.

Det blir langt på vei bekreftet av toppklubbens eier og styremedlem Martin Malmo.

– Det ser veldig mørkt ut. Penger lar vente på seg. Vi mangler mye, sier han til VG torsdag formiddag.

For en uke siden skrev NTB at « Lørenskog ishockey er på konkursens rand» og skylder 771.942 kroner til kemneren i Lørenskog samt 144.370 kroner til skattekontoret for utlendinger.

Ishockeyklubben søkte kommunen om 916.312 kroner i umiddelbar støtte for å kunne innfri sine forpliktelser «innen 3. mai» (i dag), men fikk nei.

Styremedlem Martin Malmo opplyser at de i tillegg må innfri leverandørgjeld på 1,4 til 1,6 millioner «snarest mulig». Han anslår at de etter en lokal innsamlingsaksjon har fått inn rundt 250.000 kroner. På spørsmål om hva som skjer med toppserielaget og fortsatt spill i Getligaen hvis ikke pengene kommer inn i løpet av de nærmeste timene, svarer han «da er det kroken på døra, da må vi trekke inn årene».

Klubben har frist på seg til i morgen, fredag, til å levere til ishockeyforbundets klubblisensutvalg et revidert budsjett, en plan for tilfredsstillende økonomisk situasjon og positiv egenkapital. Ishockeyforbundets generalsekretær Ottar Eide sier til VG at forbundet ikke har hørt noe fra Lørenskog-ledelsen, men Eide understreker at det ikke er påkrevet.

– De kan bare levere den dagen (fredag). Klubblisensutvalget vil vurdere planen. Vi har et styremøte 10. mai. Hvis alt er klart (klubblisensutvalgets vurdering), vil en beslutning bli tatt da, svarer han på spørsmål om Lørenskog være eller ikke være som Getliga-klubb.

Martin Malmo sier at ledelsen for klubbens A-lag kommer til å levere sin plan til klubblisensutvalget før fristens utløp fredag. Fordi den er nødt til det, «hvis vi skulle være så heldig å klare oss».

Mats Trygg (41), tidligere landslagsveteran (over 100 OL/VM-kamper) og mangeårig utenlandsproff (14 sesonger), har spilt for Lørenskog de siste fem sesongene. Han trener mot enda en sesong i Getligaen, men gir uttrykk for at han kommer til å spille for en annen klubb enn Lørenskog.

– Jeg vurderer andre alternativer. Kontrakten min gikk ut i mars og jeg vet ikke mye om status i Lørenskog. Men jeg vil ha ishockey som jobb. Slik det ser ut nå, vil ikke det være mulig i Lørenskog, sier han til VG.

VG har forsøkt å komme i kontakt med styreleder Stig A. Johnsen. For drøyt to uker siden undertegnet han denne pressemeldingen på klubbens hjemmeside.

