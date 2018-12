FÅR HAN EN NY PERIODE? Tom Tvedt ønsker å fortsette som styreleder i idrettsforbundet, men møter motstand i Sven Mollekleiv. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Vil kutte i lønnen til idrettspresidenten

Dersom Tom Tvedt (50) vinner presidentkampen mot Sven Mollekleiv (63) til våren, risikerer han et solid lønnskutt.

Styret i Norges idrettsforbund har nemlig foreslått at lønnen, samt såkalt «annen godtgjørelse», til idrettspresidenten i fremtiden skal begrenses til å være på nivå med en stortingsrepresentant.

Det tilsvarer i dag 928.000 kroner i året.

I 2017 hadde derimot Tom Tvedt 1,3 millioner i grunnlønn, samt 250.000 kroner i andre tillegg. Det gir en totalpakke på 1,55 millioner kroner.

Det ferske forslaget fra idrettsstyret skal behandles av idrettstinget på Lillehammer i mai. Først da vil eventuelle endringer slå inn. Om forslaget får flertall, vil lønnsreduksjonen for Tvedt bli på rundt 622.000 kroner.

Rogalendingen har gjort det klart at han er motivert for en ny fireårsperiode som idrettspresident. Han får kamp om vervet fra Sven Mollekleiv, som i et intervju med VG har åpnet for at han - kanskje - mener vervet bør kunne utføres på deltid.

VG skrev i fjor om hvordan en diskusjon rundt honorarer ble løftet i idrettsstyret, men uten å resultere i en endring.

I det ferske forslaget foreslås det at visepresidentene får ti prosent av godtgjørelsen til presidenten, mens de øvrige styremedlemmene får fem prosent av samme sum. Dermed blir det kutt på samtlige i styret.

At idrettspresident Tom Tvedt har hevet over 1,5 millioner i lønn, har lenge vært omdiskutert : Forgjengeren Børre Rognlien fikk om lag 600.000 kroner i året for sitt virke i samme verv. Og Tove Paule, som hadde vervet før ham igjen, tjente 650.000 kroner i året. Hun ga bort 250.000 på deling til visepresidentene Rognlien og Odd Roar Thorsen av «kollegiale grunner».

Dagens styre vil nå avvikle det såkalte «kompensasjonsutvalget», som de mener ikke har virket optimalt, og istedet la idrettstinget ta stilling til forslaget om en lønnsreduksjon.