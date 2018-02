Alina Gridneva, Russland, kvalifiseringen. Foto: Cameron Spencer, Getty Images

Olympisk akrobatikk

Publisert: 17.02.18 16:08

SPORT 2018-02-17T15:08:34Z

For tilskuerne ser øvelsen freestyle hopp ut som om det kunne vært utført på et sirkus. I luftige svev høyt over bakken, utføres de utroligste svev, før utøveren lander. Noen ganger går ikke alt helt som planlagt, og møtet med moder jord blir alt annet enn perfekt.