LITE GOLF: VG møtte Suzann Pettersen hjemme i Orlando i januar. Siden da har hun knapt spilt golf. Foto: Helge Mikalsen

Tutta vet ikke om hun satser for fullt igjen: – Gidder ikke å komme tilbake halvveis

Suzann Pettersen (37) nyter livet med Herman Alexander (syv uker), og er usikker på om hun blir golfspiller i verdenstoppen igjen. Tidligere treningskamerat Tiger Woods (42) kan bidra til at hun likevel klinker til.

Publisert: 26.09.18 06:55

– Akkurat nå har jeg nettopp fått tilbake følelsen av å eie min egen kropp igjen. Jeg har begynt på den fysiske biten med å komme i form, men golfmessig venter jeg litt, sier Pettersen til VG.

– Hvor lenge er det siden du slo en golfball?

– Det var i februar, så det er litt av en jobb som må gjøres hvis jeg skal tilbake ...

– Betyr det at du vurderer å gi deg?

– For å si det sånn, jeg gidder ikke å komme tilbake halvveis. Hvis jeg skal satse igjen, så er det fordi jeg skal være bedre enn noen gang. Jeg er perfeksjonist, og kan ikke gjøre dette halvveis.

Pettersen har for ordens skyld vunnet 15-LPGA-turneringer, og spilt inn 14,8 millioner dollar i løpet av sin profesjonelle karriere. I 2013 var hun rangert som nummer to i verden.

– Nå tillater jeg meg en lite pause, og så får jeg legge en slagplan for hvordan jeg eventuelt skal komme tilbake. Livet har fått litt andre prioriteringer nå, sier 37-åringen som med det tar litt mer forbehold om sin sportslige fremtid enn det hun gjorde da graviditeten ble kjent tidligere i år .

Ble mor i august

8. august ble hun og ektemann Christian Ringvold foreldre for første gang, og er Tutta hjemme i Norge for «å nyte høstværet» før hun drar tilbake til Orlando og USA.

– Jeg koser meg med den nye tilværelsen som mor, og alle de nye rutinene. Vi har fått en veldig snill, liten gutt og alt har gått så bra. Ting har gått på skinner, men det er veldig farlig å si, sier Tutta og ler.

Hun fikk i alle fall inspirasjon til å komme tilbake på golfbanen i helgen, og satt klistret foran TV-skjermen da den tidligere treningspartneren Tiger Woods tok sin første turneringsseier på fem år. Woods gikk helt til topps i PGA-tourmesterskapet i Atlanta.

– At han skulle komme tilbake og vinne en turnering igjen er helt sykt etter alle de skadene og problemene han har hatt. Det viser bare hvor stor, og utrolig dyktig, han er, sier Pettersen.

– Likevel var det ikke overraskende når man ser hvordan han har spilt de siste månedene. Det folkehavet som samlet seg bak ham, og den stemningen. Det sier litt om hvor mye han har betydd for golfsporten i vår generasjon, sier Pettersen.

Sendte Tiger-gratulasjon

Hun har ikke hatt kontakt med superstjernen på et par år, men sendte ham en gratulasjonshilsen etter helgens triumf.

– Det er viktig å vise at man gleder seg på andres vegne. Jeg har ikke fått noe svar, men tror kanskje han har fått et par andre meldinger også. Vi bodde jo bare et steinkast, og trente mye sammen før, forteller Pettersen.

I 2011 spilte Tutta og Tiger sammen i en veldedighetsturnering i New York , og i 2015 samarbeidet hun med Woods’ gamle trener .

Øyeblikk som det Tiger Woods leverte i Atlanta kan bidra til at Pettersen likevel satser på å komme tilbake for fullt:

– Jeg har jo lyst til å vinne igjen når jeg ser øyeblikk som det der. Hårene reiste seg, og jeg fikk tårer i øyekroken. Men jeg skal gi dette litt tid, og se hvordan det eventuelt kan gjøres.