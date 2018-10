Lover at Sarpsborg 08 skal «se ut som et fotballag igjen» etter syv strake tap

SPORT 2018-10-03T13:26:17Z

Etter syv strake tap har spillere og trenere snakket ut. Årets tøffeste hjemmekamp skal få Sarpsborg 08 tilbake på sporet.

Publisert: 03.10.18 15:26 Oppdatert: 03.10.18 15:45

– Vi har levert godt i alle de kampene vi har spilt i Europa, så jeg ser ikke en eneste grunn til at vi ikke skal gjøre det nå, sier trener Geir Bakke.

Men i Eliteserien har Sarpsborg levert langt under pari. Etter tapet mot Strømsgodset søndag , det sjette strake tapet i serien, har spillere og trenere snakket ut.

– Nå har vi vært nede i en drittperiode. Nå skal i hvert fall folk få se innsats og en gjeng som ønsker å fremstå på en helt annen måte enn det vi har gjort tidligere, sier kaptein Joahcim Thomassen.

I tillegg til den dårlige rekken i hjemlig serie ble det tap i Istanbul for to uker siden , som betyr at totalen er syv tap på rad. Bakke tror mangel på erfaring er en del av forklaringen på formsvikten.

– Å bytte mellom inngangen til kampene hvor vi forenkler ting helt ned til roten og spiller med minimal risiko, og til å omstille og styre kampene mer selv har vi ikke håndtert godt nok.

Torsdag kveld kommer belgiske Genk på besøk til tidenes første gruppespillkamp i Europa League på Sarpsborg Stadion.

– Vi bruker denne kampen, hvor vi er «underdog», til å spille på oss samhandling og struktur igjen. Uavhengig av sluttresultat så skal vi se ut som et fotballag. Det er målsetningen, sier Bakke.

Se hvordan kaptein Joachim Thomassen tror kampen mot det belgiske storlaget kommer til å gå i videovinduet øverst!

Mens Sarpsborg opplever formsvikt er situasjonen en helt annen for gjestene. Genk har ikke tapt på 29 kamper og ligger på andreplass i hjemlig liga.

Bakke mener Sander Berges klubb er det beste laget i Europa League gruppe I, som også inneholder Besiktas og Malmö.

– Vi har vært ute og fått referanser i møte med ulike lag. Det er høyt nivå ferdighetsmessig, men vi har funnet svakheter. Når det gjelder Genk er det litt vanskeligere å finne svakhetene. De virker ganske komplette, sier Bakke.

Men Sarpsborg har ikke tapt mot europeisk motstand på hjemmebane i år, og treneren tror det er mulig å få et godt resultat torsdag kveld også.

– Å klare å bryte ned samhandlingen til motstanderen, det er det det handler om for oss.