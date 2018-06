EN STUND TIL VI FÅR SE DETTE: Elleville jubelscener brøt ut da Samuel Adegbenro scoret mot Ajax i Europa League-kvaliken. Nå er han ikke spilleklar før i oktober. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Adegbenro om skademarerittet: – Fryktelig tungt

Publisert: 29.06.18 13:41

SPORT 2018-06-29T11:41:28Z

Nigerianske Samuel Adegbenro (22) var brennhet for Rosenborg sist sesong og ble kåret til årets spiller av VG. Denne sesongen har han kun fått 180 minutter for klubben.

Grunnen? En vond ankel som har blitt operert. Ikke bare én, men to ganger.

Sesongen åpnet bra for Adegbenro, som fikk to 90-minuttere i sesongens første kamper, mot Sarpsborg 08 og Kristiansund. Så kom ankelskaden mot Ranheim i en treningskamp i påsken, en skade som var så ille at han måtte operere.

Og idet han var på vei tilbake igjen etter den første operasjonen, kom den nedslående beskjeden: Ankelen er ikke bra, en ny operasjon må til.

– Det var tungt. Fryktelig tungt. Å få den beskjeden – det var ikke noe moro, sier en preget Adegbenro til VG.

– Jeg trente fotball en gang for ikke så lenge siden, men det gjorde vondt på samme stedet som der jeg hadde operert.

22-åringen er nå ute i drøye tre måneder til, og det blir lite balltrening før den tid.

– Nå må jeg jobbe hardt i tre måneder for å bli frisk. Jeg skal møte legen nå snart, og begynner å trene på gymmen om ikke altfor lenge, fortsetter nigerianeren.

Ble RBK-helt på to innhopp

Den hurtige kantspilleren var veldig god for Viking i perioden 2015–17, noe som gjorde at RBK var interessert. Han ble kjøpt for rundt 15 millioner norske kroner, og ble umiddelbart en hit på Lerkendal:

* Bare to dager etter at han signerte, kom han inn og scoret matchvinnermålet mot Ajax i første Europa League-kvalikkamp.

* Uken etter? Kom inn mot nederlenderne, spilte 23 minutter, scoret to mål som hjalp RBK til å gå videre til Europa League-gruppespillet, og sikret trønderne millioner av kroner i kassen.

Og Adegbenro økte også markedsverdien betraktelig på seg selv etter praktkampene mot Ajax, og agenter mente han kunne bli solgt for oppimot 100 millioner kroner.

Håper å være tilbake i 2018, men ...

Nå er situasjonen en litt annen – og selv om nigerianeren fortsatt er ung (22 år, fyller 23 i desember) – kan det i verste fall bli en Eliteserie-høst uten ham på banen for RBK.

– Jeg må bare være motivert og tenke positivt. Jeg håper og ber for at jeg kan spille igjen i 2018, men jeg vet ikke.

Men drømmen om å bli fotballproff, har han ikke gitt opp. Og han har fortsatt Ajax-kampene godt plantet i hodet:

– Jeg ser litt på det, og tenker mye på det, men jeg prøver ikke å se for mye på det nå som jeg er skadet, da blir jeg bare lei meg. Men jeg kan fortsatt se det for meg i hodet, de scenene, sier han og fortsetter:

– Jeg håper fortsatt jeg kan få prøvd meg i en større liga, enten det er i England, Tyskland eller Spania.

– Og hvor vil du helst spille, om du kunne valgt selv?

– Barcelona.