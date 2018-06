POSITIV: Marcus Pedersen er positiv til hvordan Strømsgodset har fremstått etter at «BP» tok over som midlertidig trener. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Pedersen om Skullerud-avgangen: – Nødvendig med et trenerskifte

Publisert: 29.06.18 20:59

SPORT 2018-06-29T18:59:12Z

DRAMMEN (VG) Strømsgodset har hatt en vårsesong langt under pari, og i starten av juni gikk Tor Ole Skullerud (47) av som trener. Flere av spillerne støtter beslutningen.

– Det blir en ny giv uansett hvem som hadde kommet inn. Når en trener går vekk og det kommer en ny blir det automatisk mer energi. Jeg synes vi har gjort det veldig bra etter det som skjedde. Vi har hatt gode treningsuker, og det har vi fått frem i kamp. Det er veldig positivt, sier Marcus Pedersen .

Strømsgodset har stanget og stanget seg gjennom vårsesongen i Eliteserien denne sesongen. 6. juni lå de på 12. plass med bare tre seirer. Da trakk Tor Ole Skullerud seg som trener.

Nå har Godset tatt fire poeng på to kamper i Eliteserien og slått ut Ranheim av cupen.

– Var det nødvendig med et trenerskifte?

– Det har jo gått og stanget en god stund nå. Så det var nødvendig med et trenerskifte, ja, svarer Pedersen.

Han får støtte av lagkamerat Eirik Ulland Andersen, som også mente det var greit for laget med noe nytt inn.

– Det kom til et punkt der resultatene ikke var bra, og det var ikke noen fremgang. Da er det som regel treneren som må gå. Det tror jeg kan være greit for oss nå, sier han.

– Mistet han garderoben?

– Mistet garderoben blir litt feil ord å bruke synes jeg. I en garderobe er det alltid folk som er misfornøyde, og alltid folk som har det greit. Når det går dårlig mister en trener litt troverdighet, og da kan det fort ende som det gjorde, svarer Ulland Andersen.

VG har vært i kontakt med Tor Ole Skullerud. Han ønsker ikke å kommentere omstendighetene rundt sin avgang. Fredag kom nyheten om at han har fått seg ny jobb. Han tar over for Kjetil Rekdal som fotballekspert for Eurosport.

Begge legger til at de har vært fornøyde med å ha Tor Ole Skullerud som trener, og har hatt stor tillit til ham.

– Jeg trivdes godt under Tor Ole, og hadde en veldig god sesong i fjor. Han har vist meg mye tillit som jeg har vokst på, men det blir jo sånn at når en klubb sliter og det ikke er resultater er det treneren som sitter med hovedansvaret, sier Ulland Andersen.

– Jeg hadde full tillit til Tor Ole, for min del funket det jo. Så det er litt vanskelig å sitte her og si noe vondt om ham, for han er jo en god trener. Og han har fått til mye før, men han fikk det ikke til her på slutten og det kan det være mange grunner til, sier Pedersen.

Vil ha «BP» som permanent trener

Nå er Bjørn Petter «BP» Ingebretsen midlertidig hovedtrener i klubben. I Eliteserie-kampen mot Ranheim søndag herjet hjemmelaget offensivt under hans ledelse. Marcus Pedersen mener «gamle Godset» er tilbake.

Han har vært en av Strømsgodsets beste spillere denne sesongen med 11 scoringer, men mot Ranheim viste også Eirik Ulland Andersen og Bassel Jradi seg frem for fullt - spillerne som var nøkkelspillere da Godset snudde fra bunnstrid til medaljekamp etter sommeren i fjor.

Nå hylles «BP» av spillerne for den jobben han har gjort.

– Det var litt dårlig stemning. «BP» har kommet inn og fått løsnet opp litt, og jeg tror han har fått flere av spillerne til å slippe ned skuldrene og kose seg med fotballen igjen. Når vi begynner å vinne kamper igjen er fotballspillere også så enkle at humøret blir bedre. «BP» har vært flink til å trykke på de rette knappene, sier Ulland Andersen, som ønsker seg «BP» som permanent trener.

Det gjør også Pedersen og Jradi.

– Jeg føler det ligger der. Før hadde han ikke kroppen med seg til å bli trener. Nå ser han bra ut og vi har funket veldig bra etter han tok over, sier Pedersen som sikter til at «BP» fikk hjerteinfarkt i 2016.

– Ja, jeg håper det skjer. Vi synes alle sammen han er en god trener, og vi vil gjerne at han skal bli. Så får styret ta sin beslutning. Vi blir i hvert fall fornøyde hvis det blir ham, sier Jradi.