BURDE VINNE: Nicklas Bendtner og Rosenborg burde ta seg videre fra første runde av CL-kvaliken. Men cup er cup ... Foto: Bjørn S. Delebekk

Disse lagene kan Rosenborg møte i Champions League-kvaliken

Publisert: 19.06.18 10:19 Oppdatert: 19.06.18 12:03

Både Rosenborg, Sarpsborg 08 og Molde kommer mest sannsynlig til å møte overkommelig motstand når kvalikrundene til Champions League og Europa League trekkes.

Rosenborg vant som kjent Eliteserien i 2017, og tirsdag formiddag trekkes både 1. og 2. kvalifiseringsrunde til Champions League. RBK, som for øyeblikket ligger på 3. plass i Eliteserien med 24 poeng etter 13 kamper, kan møte følgende lag i den første runden:

* Vikingur (Færøyene). Det færøyske laget vant Effodeildin, også kjent som den færøyske toppdivisjonen, i 2017. I år har det gått tyngre – etter 14 kamper ligger de på 5. plass pi ligaen. Laget med en viking – ikke overraskende – i logoen, spiller hjemmekampene sine på Serpugerdi Stadium med en kapasitet på 2000 tilskuere. Trener Maurice Ross har tidligere spilt i Viking og Vidar, og vært trener for både Sola og Egersunds IK. Han har 13 landskamper for Skottland. Ingen av spillerne i troppen har markert seg internasjonalt tidligere.

* Crusaders F.C (Nord-Irland). Klubben som holder til i Belfast vant NIFL Premiership sist sesong, deres billett inn i CL-kvaliken. De vant serien med to poeng ned til Coleraine, med andre ord en fryktelig spennende liga. Trener er Stephen Baxter, som selv fikk drøye 60 kamper i klubben fra 2000–2002. Den 43 år gamle danske målvakten Brian Jensen, som har 38 kamper i Premier League for Burnley fra 2009/10-sesongen, sto sist sesong for klubben. Han er ferdig der nå, i en klubb ellers rimelig blottlagt for profiler. Har møtt RBK i både 2012 og 2013, Rosenborg vant samtlige fire kamper.

* Cork City (Irland). Turners Cross er hjemmebanen til Cork City, som også blir kalt «Rebel Army». Vant League of Ireland Premier Division i 2017 og trener er John Caulfield, en ekte klubblegende med over 450 kamper for klubben fra 1986–2001. Svært få profiler på laget som også leder ligaen denne sesongen, poenget foran Dundalk etter 23 kamper spilt.

* Valur Reykjavik (Island). De rødkledde fra Reykjavik vant «Pepsideild» sist sesong, en liga de har vunnet hele 21 ganger. Har aldri klart å hevde seg i Europa, møtte for eksempel Brøndby i 2016/17 i første runde av Europa League-kvaliken ... og tapte 1–10 sammenlagt. Av kjente spillere finner vi tidligere Brann-spiller Birkir Már Sævarsson og tidligere Stabæk-spiller Bjarni Olafur Bjarnason, to spillere med flere år bak seg i Norge. Også Rasmus Christiansen (Ull/Kisa i 2013–15) og Patrick Pedersen (Viking i 2016–17) er i klubben. Møtte RBK i 2015, en kamp trønderne vant 2–0 etter to scoringer av Alexander Søderlund.

*VG vurderer Valur Reykjavik som det tøffeste laget i denne bolken med lag.

Seriesluttspill på det siste laget

I tillegg spiller fire lag kvalik om å komme seg inn i første runde. FC Santa Coloma (Andorra) og Drita (Kosovo) møtes i den ene semifinalen, La Fiorita (San Marino) og Lincoln Red Imps (Gibraltar) i den andre. Vinneren her spiller finale mot hverandre, og det laget som vinner finalen er det siste laget som RBK kan møtes i en første runde.

Santa Coloma vant den andorranske ligaen sist sesong og røk sist år 1–2 sammenlagt mot storlaget Alashkert fra Armenia. Ildenfons Lima er nok klubbens mest kjente spiller, han har tidligere spilt i klubben som Las Palmas og Rayo Vallecano. Laget med det helfrekke navnet Drita vant ligaen i Kosovo i fjor og har en neste-norgesvenn i Liridon Leci, som har spilt to år i Sverige.

La Fiorita har spilt kvalifisering til CL/EL de siste seks strake sesongene, men aldri klart å kvalifisere seg fra den første runden. Målforskjell på de 12 kampene sammenlagt? Scoret ett, sluppet inn 36... Lincoln Red Imps er heller ikke en gigant i internasjonal målestokk, men de tapte bare 1–3 sammenlagt for Celtic i andre runde av CL-kvaliken i 2016/17. Stallen består hovedsaklig av spillere fra Spania og Gibraltar.

Ved seier i Champions League-kvalifiseringen vil Rosenborg være useedet i neste runde. Ved tap vil gå inn i andre runde av Europa League-kvalifisering og møte andre tapere fra 1. kvalifiseringsrunde til Champions League.

Det må være lov å melde såpass at RBK er storfavoritter mot samtlige av disse lagene over to kamper. Også den andre runden trekkes i dag, og der kan trønderne møte hakket tøffere motstand:

* Ludogorets (Bulgaria), Celtic (Skottland), APOEL (Kypros), Legia (Polen), Astana (Kasakhstan), Qarabag (Aserbajdsjan), Sheriff (Moldova), Malmö (Sverige), Dinamo Zagreb (Kroatia) og BATE Borisov (Hviterussland).

Molde, Sarpsborg og Lillestrøm i Europa League-trekning

Bare timen etter trekkes 1. kvalifiseringsrunde i Europa League 2018/2019. Molde (sølv i Eliteserien 2017) og Sarpsborg (bronse i Eliteserien 2017) er de norske innslagene i denne runden.

De er begge seedet, som vil si at de kommer til å trekkes mot svakere motstand, fordi Norge er ranket som nummer 25 av 55 nasjoner. 87 lag er direkte klare for 2. runde. Dette er 26 cupvinnere, 30 sølvvinnere og 31 bronsevinnere fra sist sesong.

Disse lagene kan Molde møte:

Glenavon (Nord-Irland), vinneren av Birkirkara (Malta) – KÍ Klaksvík (Færøyene), vinneren av Europa (Gibraltar) – Prishtina (Kosovo), Ilves Tampere (FIN), Stjarnan (ISL).

Et av disse lagene kommer Sarpsborg til å bryne seg på:

Levadia Tallinn (Estland), ÍBV Vestmannayer (Island), KuPS Kuopio (Finland), Liepäja (Latvia), vinneren av Tre Fiori (San Marino) – Bala Town (Wales), NSÍ Runavík (Færøyene).

Den første runden spilles torsdag 12. juli, returoppgjøret uken etter.

Lillestrøm kommer direkte inn i den andre runden. Som Sportshjørnet skriver:

Cupmester Lillestrøm ble derimot reddet av Atletico Madrid. Siden spanjolene vant Europaligaen OG tok Champions League-plass via serien ble det en ledig plass i 3.kvalifiseringsrunde som gikk til den danske cupmesteren Brøndby, mens den da ledige plassen i 2.kvalifiseringsrunde gikk til den norske cupmesteren, altså LSK.