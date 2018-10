BETENKT: Magnus Carlsen fotografert under Europa-cupen i Hellas. Foto: Niki Riga, ECC2018

Carlsens forsprang skrumper: – Ubehagelig press

SPORT 2018-10-15T16:01:25Z

Magnus Carlsen (27) spilte en ny remis i Europacupen for Vålerenga mandag. Det betyr at plassen som verdensener er sterkt truet.

Publisert: 15.10.18 18:01

Den russiskfødte tyskeren Alexander Donchenko (nummer 201 i verden) klarte nemlig remis mot den norske verdensmesteren i mandagens møte mellom Vålerenga og Aachen.

Det betyr at Carlsen taper 2,9 ratingpoeng, i tillegg til de 1,5 han tapte søndag da det ble remis mot polakken Radoslaw Wojtaszek.

Fabiano Caruana er dermed bare 4,3 poeng bak Carlsen på den såkalte live-ratingen - som oppdateres for hvert parti. Den offisielle ratingen til FIDE (den internasjonale sjakkforbundet) oppdateres hver måned. Der har Carlsen vært på topp sammenhengende siden juli 2011.

– Magnus er under et ubehagelig press. Og han innrømmer det jo selv, sier Atle Grønn, sjakkekspert for NRK, sjakkspaltist i Aftenposten og sjakkforfatter.

– Han har ikke råd til et eneste tap - da ryker stripen på sju år sammenhengende på topp. Han har råd til en eller to remiser til, men det er ubehagelig å spille når man hele tiden må vurdere å trekke i «nødbremsen», fastslår Grønn.

– Jeg vil gjerne spille VM-matchen som verdensener. Plassen som nummer én på ratingen er en del av min identitet, sa Magnus Carlsen til VG før Europacupen startet.

Etter å ha stått over første runde, vant han over russeren Vladimir Potkin i sitt første parti. Så har det altså blitt to remis.

Den positive nyheten er at Vålerenga ser ut til å ha gode muligheter til å slå Aachen etter som både Johan-Sebastian Christiansen og Evgeny Romanov vant sine partier, begge med hvitt.

Carlsen hadde også hvitt, men det holdt likevel ikke til seier mot den unge tyskeren, som har 2610 i rating , mens verdensmesteren har 2839 på FIDE-ratingen.