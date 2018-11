Carlsen får svarte brikker i det første partiet

SPORT 2018-11-08T21:13:15Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) åpner med svarte brikker i fredagens første parti i VM-matchen mot Fabiano Caruana (26).

Publisert: 08.11.18 22:13 Oppdatert: 08.11.18 22:27

– Jeg ville foretrekke svart, sa Carlsen før trekningen i London torsdag kveld.

Det ønsket fikk han oppfylt.

Reglene i VM-matcher over 12 partier er slik at det «snur» etter det sjette partiet. Det betyr at den som har svarte brikker i parti nummer én, får hvitt både i parti seks og syv. Mange anser det som en fordel.

Den som har hvitt i første parti, får hvitt også i det 12. partiet - som man risikerer kan være uten betydning.

Manager Espen Agdestein forklarer for VG hvorfor det er bra å starte med svart:

– En skulle ikke tro at det var viktig, men det er en fordel med svart først, fordi de skifter halvveis. Det betyr at Magnus nå får hvitt i både parti seks og syv.

– Han har dessuten muligheten til å avgjøre med hvitt i 11. parti, om det skulle ligge an til det.

Agdestein trekker fram enda en fordel med svarte brikker først:

– Ofte ender første parti med remis. Derfor er det bra at han ikke «bruker opp» en hvitt-mulighet allerede da.

Slik har det vært de tre foregående VM-oppgjørene:

2013: Da Magnus Carlsen første gang spilte VM-match, åpnet han med hvitt mot Viswanathan Anand. I ettertid har han innrømmet at han var fryktelig nervøs de tre første partiene og at Anand kunne ha avgjort da. Senere vant Carlsen med hvite brikker i det femte partiet og med svarte i det sjette og niende partiet.

2014: Carlsen åpnet med svarte brikker og vant allerede i parti nummer to med hvitt. Anand svarte med å vinne med hvitt i det påfølgende partiet. Senere vant nordmannen med hvitt i sjette og 11. parti.

2016: Carlsen åpnet med hvitt. Uansett endte alle de syv første partiene i remis. Karjakin vant med svart i det åttende, mens Carlsen svarte med å vinne parti nummer 10 med hvite brikker. Matchen ble avgjort på omspill med hurtigsjakk.