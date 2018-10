PALLEN GLAPP: Ståle Sandbech (25) var nær ved å ta en ny OL-medalje i slopestyle i Pyeongchang i februar forrige sesong. Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Snowboard-Sandbech usikker på om han vil delta i OL

Snowboard-stjernen Ståle Sandbech (25) vant sølvmedalje i slopestyle i Sotsji for fire år siden. Men foran prisutdelingen «Snowboard Awards 2018» lørdag forteller han til VG at han for øyeblikket er usikker på om han vil delta i sitt fjerde OL om drøyt tre år.

– OL står blankt. Jeg tar en sesong av gangen. Slik har det alltid vært. Det er umulig å si nå. Det er så lenge til, og det siste året har det kommet opp så sykt mange nye, unge kjørere som er helt rå, sier Ståle Sandbech.

– Det kunne være gøy med et OL til, og vel så det. Men det må, for min del, være et OL der man kan ta medalje, tilføyer han.

Ståle Sandbech var yngste norske OL-deltager siden Sonja Henie da han debuterte i Vancouver for snart ni år siden. I 2014 mente mange eksperter at han burde vunnet OL-gullmedaljen i slopestyle. Han måtte ta til takke med sølvmedaljen, bak amerikaneren Sage Kotsenburg. Sist vinter kom han til OL-finalen i slopestyle i Pyeongchang, men pallen glapp.

– Jeg skal selvfølgelig fortsette å konkurrere. Men jeg skal delta i færre konkurranser denne sesongen, forteller han.

Etter planen blir det kun «de fire store» i slopestyle: Dew Tour i desember, Laax i januar, X Games i Aspen og US Open etter det.

– Er det for å spare kroppen?

– Nei, men jeg vil «mikse» det litt. Det blir mindre Big Air og stillashopp, mest slopestyle og kjøring i storfjellet. I hopp (Big Air) gjør stort sett alle det samme trikset. Jeg brenner for variasjonen, kreativiteten og leken – selv om jeg har vært et konkurransemenneske hele livet, sier han.

Alt dette får han oppfylt i slopestyle.

Den siste tiden har han vært på snø i sveitsiske Saas-Fee sammen med blant andre landslagskompisene Torgeir Bergrem og Mons Røisland. Lørdag er de hjemme i Norge, nærmere bestemt på Vulkan i Oslo, for å ta del i «hyllesten til miljøet», som det heter i invitasjonen til «Norwegian Snowboard Awards 2018».

På spørsmål om han er fri for skader foran kommende sesong, svarer han et betinget ja.

– Kneet mitt blir aldri helt hundre prosent. Det fungerer, men det plager meg også innimellom. Jeg må være litt smart. Jeg er blitt det med årene. Men det hender at jeg dummer meg ut, sier Ståle Sandbech.